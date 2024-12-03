中國抗議台空軍運送物資賑災 菲律賓：執行人道任務

台灣11月以空軍運輸機運送颱風救災物資至菲律賓，遭中國政府提出外交抗議。但菲方強調，台灣空軍運輸機當時是在執行人道任務，協助菲律賓颱風災民渡過難關。

要求不具名的菲律賓政府官員今天告訴中央社，中國駐菲律賓大使館上週抗議台灣空軍C-130運輸機降落菲律賓機場。

菲方向中國大使館說明，台灣空軍C-130運輸機的任務為人道屬性，協助菲國緩解颱風災區民眾的困境。

菲律賓自10月下旬起，接連遭潭美、康芮、銀杏、桔梗、天兔和萬宜颱風襲擊，造成至少160人死亡，超過900萬人流離失所，農田和基礎設施遭破壞，損失估計逾4億7000萬披索（約新台幣2億6000萬元）。

中華民國駐菲代表處為協助救災，先於10月29日代表政府捐贈500噸白米、10月31日再代表台灣政府捐出15萬美元（約新台幣489萬元），11月22日又由一架空軍C-130運輸機送來近5公噸救災物資。

這並非台灣首次出動軍用設備協助菲律賓救災。2013年菲律賓中部地區遭超級強颱海燕重創，台灣就曾出動18架次C-130運輸機，運送緊急救援物資逾130噸，另派出海軍中和號再運抵530噸民生物資。