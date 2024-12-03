英相施凱爾對外政策演說 重申與中國對話重要性

英國首相施凱爾今天晚間發表年度對外政策演說，再次提到與中國對話的重要性。他說，英國不能迴避中國、需要與中國接觸往來，並在經濟成長、安全、氣候等領域與中國合作、競爭及提出挑戰。

同時，英國也有必要坦承處理與中國的歧異。施凱爾（Keir Starmer）舉例，這些歧異包括香港、人權議題，以及北京對英國國會議員的制裁。

英國首相近年底時循例在倫敦金融城市長晚宴（Lord Mayor's Banquet）發表年度對外政策演說，回顧一年來的對外政策作為、國際情勢變化，並展望未來。施凱爾觸及的議題廣泛，包括對外政策如何牽動經濟成長、英國與美國和歐盟的關係、烏克蘭和中東等地情勢、氣候變遷，以及中國。

工黨籍的施凱爾並再次批評保守黨過去14年執政期間，在氣候變遷、對中政策等領域由一個極端轉向另一個極端、過度受短期政治考量支配。

值得一提的是，與保守黨執政後期側重在國家安全框架下談論中國不同，施凱爾今天是在聚焦闡述英國政府將如何強化與全球夥伴應對氣候變遷、增進潔淨能源合作時，話鋒一轉提及中國。

他說，為應對氣候變遷引發的各項挑戰，英國必須做好準備與更多國家對話。

他指出，直到他11月中旬在20國集團（G20）巴西峰會期間與中國國家主席習近平會晤以前，英國首相與中國領導人有整整6年未舉行面對面會談。他強調，英國不能迴避中國，而他「有決心」繼續與中國對話。

在與美國和歐盟的關係方面，施凱爾指出，部分意見稱英國必須、或不得不在美國和歐洲之間二選一，這是徹底錯誤的看法。出於國家利益需求，英國必須同時與美國和歐洲合作。

美國總統當選人川普（Donald Trump）的經濟顧問摩爾（Stephen Moore）11月曾告訴英國媒體，在經貿事務方面，英國應更向美國的「經濟自由」靠攏，而非與「傾向社會主義」的歐盟強化連結；選擇美國模式也將有助英國贏得與美國簽訂貿易協定。

除了經貿事務，不少分析也預期川普政府將就對中政策向英方施壓、要求英國跟上美國相對強硬的作風。

施凱爾今天另提及將持續推進英國與美國和澳洲的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），以維護太平洋穩定。