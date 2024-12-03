中國發改委：對民企汙衊抹黑 要堅決抵制駁斥

中國國家發改委今天發表文章宣示，要加快推出「民營經濟促進法」，規範涉民營企業的行政檢查；對藉機汙衊、造謠抹黑民營企業和民營企業家的錯誤言論，要堅決抵制並予以駁斥。

中國國家發改委今天在經濟日報（中國）以「為民營經濟發展營造良好環境」為題發表文章指出，「促進民營經濟發展壯大」是一項系統工程，涉及範圍廣、政策鏈條長、工作環節多，需要統籌各方力量，形成合力，協同推進。

文章指出，要為民營經濟「提供更加堅實的法治保障」。因此要加快推動推出「民營經濟促進法」，從制度和法律上，把「對國企、民企平等對待」的要求落實下來，對侵犯各種所有制經濟產權和合法利益的行為，實行「同責同罪同罰」，充分發揮法治固根本、穩預期、利長遠的作用。

這篇文章說，要加強產權執法司法保護，防止和糾正利用行政、刑事手段干預經濟糾紛，健全依法甄別糾正涉企冤錯案件機制，規範涉民營企業的行政檢查。

文章強調，要為民營經濟「營造更加公平的市場環境」。要推進基礎設施競爭性領域向經營主體公平開放，完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制。實施好政府和社會資本合作新機制。支持民營企業積極參與「大規模設備更新」和「消費品以舊換新」行動。

這篇文章提到，要「構建更加完善的政策體系」。要支持有能力的民營企業帶頭承擔國家重大技術攻關任務，向民營企業進一步開放國家重大科研基礎設施，積極營造鼓勵「創新創造、包容失敗的發展環境」。並完善民營企業融資支持政策制度，破解「融資難、融資貴」問題。

文章指出，要「營造更加積極的社會氛圍」。持續宣傳中共中央關於堅持「兩個毫不動搖」（毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展）、「三個沒有變」（非公有制經濟在中國經濟社會發展中的地位和作用沒有變，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的方針政策沒有變，致力於為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會的方針政策沒有變）的立場態度。

這篇文章最後說，要大力弘揚企業家精神，培塑民營企業和企業家正面典型。對藉機汙衊、造謠抹黑民營企業和民營企業家的錯誤言論，堅決抵制並予以駁斥。支持民營企業更好履行社會責任，帶動全社會形成「尊重創業者、尊重企業家和理解支持民營經濟發展」的良好氛圍。