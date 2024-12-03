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保護在緬陸企 日媒：緬甸擬與中國合作成立安保公司

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
日媒報導，緬甸一名高級政府官員稱，緬甸軍政府正準備與中國成立一家安保公司。圖為此前中緬警方在緬北開展聯合打擊行動，大陸警方由此押回313名跨境電信網路詐騙犯。（取材自央視新聞）
日媒報導，緬甸一名高級政府官員稱，緬甸軍政府正準備與中國成立一家安保公司。圖為此前中緬警方在緬北開展聯合打擊行動，大陸警方由此押回313名跨境電信網路詐騙犯。（取材自央視新聞）

日媒報導，緬甸一名高級政府官員稱，緬甸軍政府正準備與中國成立一家安保公司，以保護中國企業免受武裝分子襲擊。顯示中緬雙方不斷加強合作。該訊息目前未獲雙方官方證實與回應。

觀察者網引述日經亞洲2日報導指出，前述官員說法稱，成立安保公司的想法是由中方提出的，雙方已成立了一個委員會來籌備相關工作。該公司將保護當地的礦產和基礎設施，武器和通信設備將由雙方共同管理。中方安全人員已開始進入緬甸，安保行動最早可能於12月開展。但公司的所有權結構等更多細節尚不明確。

報導稱，2021年軍政府上台以來，緬甸國內武裝衝突加劇，對中緬貿易往來造成不利影響。過去兩個月，緬甸境內鄰近中國的多個稀土礦場遇襲；中國駐曼德勒總領館臨街的一棟辦公樓10月也遭遇爆炸襲擊，雖未有人員傷亡，但部分館捨損壞。

華盛頓智庫史汀生中心高級研究員孫韻表示，一旦中國在緬甸成了更大的攻擊目標，那麼中方工廠就會在某個時候面臨危險。孫韻擔心，中國可能會在緬甸面臨與在巴基斯坦類似的情況，隨著中國在巴參與不斷加深，針對中國公民的襲擊不斷增加。

大陸國務院總理李強11月6日在昆明會見緬甸軍政府領導人敏昂萊時稱，希望緬方切實保障中方在緬人員、機構和項目安全。

事實上，中緬雙方合作不斷擴大，除了近年持續合作打擊電信詐騙案之外，在經貿上，包括連接兩國的鐵路項目，以及石油、天然氣項目的開發和投資等。緬甸媒體《今日緬甸》（Myanmar Now）早前引述緬甸政府內部文件稱，中國計劃投資約1.4億美元用於緬甸基礎設施等項目。

緬甸 電信詐騙

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