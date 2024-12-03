陸海警控菲國在鱟藤礁海域非法聚集 揚言展開執法行動

位於南沙群島、菲律賓巴拉望島西南125海里的鱟藤礁（Iroquois Reef）恐成為中菲南海新衝突點。中國海警局新聞發言劉德軍2日晚間表示，近日，菲律賓多艘船隻不顧中國海警勸阻和警告，打著捕魚的旗號，赴中國南沙群島鱟藤礁海域非法聚集，並攜帶媒體記者擺拍炒作。

劉德軍稱，中國海警對菲方船隻依法依規採取必要管控措施。中國對包括鱟藤礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。

劉德軍警告菲方立即停止侵權挑釁，停止顛倒黑白、煽宣炒作。他並表示，中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

鱟藤礁整體呈U形，是海水拍打較為激烈的礁石平台，退潮時會露出一串串礁石如鱟產卵，因此被中國漁民稱為「鱟藤」。今年4月6日，菲律賓政府就曾指控有多艘菲律賓漁船在鱟藤礁遭兩艘中國海警船騷擾。

中國海警局新聞發言人甘羽隨即回應稱，當日菲方組織多艘船隻非法位中國南沙群島鱟藤礁鄰近海域活動，中國海警依法依規處置，現場操作專業規範。