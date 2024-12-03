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宣示主權 陸向聯合國交存黃岩島領海基線聲明和海圖

聯合報／ 大陸中心／即時報導
黃岩島是中菲主要衝突點之一，圖中紅點處為黃岩島。（圖／截自百度地圖）
黃岩島是中菲主要衝突點之一，圖中紅點處為黃岩島。（圖／截自百度地圖）

據大陸常駐聯合國代表團網站新聞稿，中國常駐聯合國副代表耿爽2日代表中國政府向聯合國代理副秘書長馬蒂亞斯交存《中華人民共和國政府關於黃岩島領海基線的聲明》和相關海圖。該《聲明》及海圖將在聯合國網站公布。

新聞稿稱，「黃岩島是中國固有領土。今年11月10日，中國政府根據《聯合國海洋法公約》等國際法及《中華人民共和國領海及毗連區法》，劃定並公布黃岩島領海基線。這是中國政府依法加強海洋管理的正常舉措，符合國際法和國際慣例。」

大陸常駐聯合國代表團表示，根據《聯合國海洋法公約》，沿海國應將本國領海基線海圖或地理坐標表的副本交存於聯合國秘書長。此次交存既是中國作為《聯合國海洋法公約》締約國履行公約義務的國際實踐，也是捍衛自身領土主權和海洋權益的正當之舉。

黃岩島是中國大陸與菲律賓在南海的主要衝突點之一。BBC中文網報導，菲律賓政府今年6月15日正式向聯合國遞交申請，要求延長菲律賓在南中國海的大陸架，以便在與中國就南中國海相關的主權爭議中更好地維護自己的主權和國家利益。

而在菲律賓提出延伸其大陸架申請的同一天，中國海警執法新規《海警機構行政執法程序規定》正式生效，授權中國海警可以拘留「擅自進入」南中國海被中國認定為中國水域的外國人。

菲律賓總統馬可仕隨後又於今年11月8日簽署《菲律賓海洋區域法案》（Philippine Maritime Zones Act）及《菲律賓群島海道法案》（Philippine Archipelagic Sea Lanes Act），這些法案均涉及南海島嶼的主權問題，隨即引起北京的強烈反彈。

為回應菲律賓這項行動，中國大陸隨後於11月10日公布對其實際控制的黃岩島設定「領海基線」，並公開命名仁愛礁等64個南海島礁的中文名稱及座標。

根據《聯合國海洋法公約》，所謂領海範圍是指基線12海浬（約22公里）內之海域。BBC中文網引述分析人士看法指出，中國此舉顯示其對菲律賓及國際社會的強硬立場，重申黃岩島屬於中國的主權。

針對中菲南海主權衝突，中國大陸基本上都是出動海警因應。但共軍南部戰區11月28日曾發布新聞稿稱，解放軍南部戰區組織海空兵力位中國黃岩島領海周邊海空域開展戰備警巡。

該新聞稿表示，11月以來，戰區部隊組織海空兵力持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，進一步強化有關海空域管控力度，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。

中國大陸已於今年11月10日劃定並公布黃岩島領海基線。（圖／取自《玉淵譚天》）
中國大陸已於今年11月10日劃定並公布黃岩島領海基線。（圖／取自《玉淵譚天》）

聯合國 菲律賓 黃岩島

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