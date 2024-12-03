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3外交官遭立陶宛驅逐 陸：保留反制權利

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

大陸與立陶宛關係持續探底，在大陸外交官遭驅逐後，大陸外交部昨日指控立陶宛「嚴重違反一中原則」，強調「保留對立方採取反制措施的權利」，並對立陶宛即將上任的新政府喊話，盼「以實際行動恪守兩國建交公報中所作政治承諾」。

上周五立陶宛以違反「維也納公約」為由宣布三名大陸外交官為「不受歡迎人物」，限期一周離境，大陸外交部發言人昨天發表談話，「對此粗暴挑釁行徑表示強烈譴責和堅決反對」。發言人強調，「立方在涉台問題上嚴重違反一個中國原則」，導致雙方關係陷入嚴重困難，「中立關係降級三年來，立方反而變本加厲，一再破壞雙邊關係，中方保留對立方採取反制措施的權利」。

立陶宛雖未明確公布驅逐大陸外交官的理由，但法新社報導，十一月中旬波羅的海之瑞典海域內有兩條海底電纜被切斷，其中一條連接到立陶宛，事發時大陸貨船「伊鵬三號」停泊在周遭海域，由於台立關係及大陸船隻疑似涉及參與破壞電纜，大陸與立國關係出現緊張。

二○二一年立陶宛退出大陸與中東歐「十七加一」機制，並允許我方設立「駐立陶宛台灣代表處」，創下在中共邦交國以「台灣」為名設處紀錄，北京則召回大使，並將雙邊關係降為「代辦級」。該代辦處今年罕見未舉行「十一」招待會，近日並由「代辦處辦公室負責人」孫傳智出面接待立國首都前市長。

立陶宛將政黨輪替，新政府的準總理帕魯克斯曾說允許以「台灣」名義設處是「重大外交錯誤」，將推動恢復與大陸的關係。

林劍昨天下午批評立陶宛「看守政府」粗暴挑釁行徑，並指注意到多名立方政要表達改善雙邊關係的願望，「希望立陶宛新政府以實際行動恪守兩國建交公報中所作政治承諾，堅持一個中國原則，推動雙邊關係重回正軌」。

外交部 立陶宛 關係

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