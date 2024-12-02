中德外交與安全戰略對話 王毅：分歧不應是對抗理由

大陸外交部長王毅2日在北京與來訪的德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）共同主持第七輪中德外交與安全戰略對話，二人直面中德之間包括電動車關稅與俄烏戰爭等主要分歧。王毅表示，維持中德關係穩定發展首先要匡正戰略認知，差異不應成為合作的障礙，分歧更不應是對抗的理由，針對電動車反補貼爭議，他喊話透過對話協商妥處貿易爭端。貝爾伯克則呼籲中方就俄烏戰爭發揮「積極作用」。

根據大陸外交部新聞稿，就中德關係，王毅表示，大陸始終視德國為重要合作夥伴。作為世界第二、第三大經濟體，中德要克服干擾、排除阻力，堅持對話合作主基調、摒棄冷戰對抗舊思維，共同抵禦外部風險，共同應對全球挑戰。

王毅強調，維持中德關係穩定發展首先要匡正戰略認知，國強必霸的歷史邏輯在大陸不適用。雙方應堅持相互尊重、相互理解，並在此基礎上進行互利合作。中德關係不針對第三方，也不應受第三方影響。

貝爾伯克表示，德中合作領域廣闊，德方重視對華關係，堅定奉行「一個中國政策」。面對動盪不安的世界，與中方維持坦誠對話、加強戰略溝通具有重要意義，有助於維持兩國關係的正確發展方向，並為世界和平穩定做出貢獻。德方讚賞大陸為應對氣候變遷所發揮的正面作用。

就歐盟對大陸電動車徵收反補貼關稅，王毅強調，「競爭應該是公平的，而不是零和遊戲」，歐盟此舉違反公平競爭和自由貿易原則，成為當前中歐之間的突出問題。他喊話指，希望德方、歐方客觀理性看待大陸發展，採取積極務實對華政策，透過對話協商妥處貿易爭端。貝爾伯克則說，德方支持歐中繼續就電動車反補貼問題進行談判 ，爭取找到雙方都能接受的解決方案。

根據新聞稿，雙方也就烏克蘭危機交換了意見。貝爾伯克希望中方作為歐洲的合作夥伴為此發揮積極作用，王毅則全面系統闡述了中方致力於勸和促談的立場。

貝爾伯克2日至3日訪問大陸，她行前的聲明指責大陸為俄羅斯侵略烏克蘭提供經濟和武器援助，威脅到歐洲和平，表示將在訪問期間向中方提出這一點。對此，大陸外交部發言人林劍2日下午在例行記者會上回應稱，中方堅決反對無端的指責和嫁禍於人，反對政治操弄。

中德外交與安全戰略對話始於2015年12月。第六輪對話於去年4月在北京舉行，由時任大陸外長秦剛與德國外長貝爾伯克共同主持。