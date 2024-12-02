羅健熙連任香港民主黨主席 推動多元開放制度

香港民主黨昨晚舉行黨員大會兼改選，主席羅健熙和副主席莫建成連任，中央委員會委員則有9人。羅健熙表示，民主黨將繼續推動香港多元開放的政治制度。

羅健熙連任主席後向媒體說，相信該黨能夠繼續承擔風險，今後內部也會討論是否參加本地選舉，也會繼續推動香港多元開放的政治制度。

他並公開說，民主黨的財政目前處於虧損狀態，要想辦法找到新資源，包括籌款及市民捐款。

香港於2020年中實施國安法後，大部分泛民主黨派或組織已自行解散，至今仍然運作且較知名的只有民主黨和社會民主連線。

去年底香港舉行區議會選舉，民主黨派出6人參加直選，但在「愛國愛港」的新選舉制度之下，無人取得足夠提名票，因此未能參選，這也是泛民陣營首次在區議會選舉中缺席。

在2021年的立法會選舉中，泛民因為不滿議會在新選舉制度下淪為橡皮圖章而杯葛選舉，這也是泛民首次缺席立法會選舉。

香港行政長官李家超10月發表施政報告後，社民連曾發表聲明回應，要求政府「回歸民主」，以改善民生，具體要求包括立即實行雙普選（行政長官和立法會全體議員由普選產生），實現基本法的普選承諾，取消政治篩選。