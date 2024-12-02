中國大陸國防部批賴政府：用老百姓的血汗錢向美交保護費

針對美國日前宣布價值約3.85億美元的對台軍售計劃，大陸國防部發言人吳謙2日下午透過新聞稿，批評美國此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」規定，嚴重損害中國主權和安全利益，破壞中美兩國兩軍關係，危害台海和平穩定。陸方對此強烈不滿和堅決反對，向美方提出嚴正交涉。

吳謙說，「美國對台軍售一向惡名昭著。美方嘴上說的是維護和平、促進穩定，實際幹的卻是干涉內政、破壞和平，國際社會對此早已有目共睹。民進黨當局出於台獨本性，不惜以台灣同胞的安全與福祉為代價，用老百姓的血汗錢向美交『保護費』，妄圖『倚美謀獨』、『以武謀獨』，最終只能是飛蛾撲火、自取滅亡。」

吳謙重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。陸方將敦促美方切實落實不支持台獨承諾，停止以任何方式武裝台灣，以實際行動維護兩國兩軍關係大局。中國人民解放軍將持續加強練兵備戰，堅決挫敗任何台獨分裂圖謀和外部勢力干涉。

美國國防安全合作署（DSCA）近日宣布兩筆總額約3.85億美元（約合新台幣124.9億元）的對台軍售案，包括F-16戰機及電子掃描陣列雷達（AESA）相關零附件與維修服務；此外，美方決定售台戰術區域通信系統（IMSE）服務及相關設備案。