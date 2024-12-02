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陸委會設專線 提供赴陸港澳人身安全風險諮詢

中央社／ 台北2日電
陸委會今天表示，為提供國人有關赴陸港澳動態登錄系統操作諮詢及安全問題評估，陸委會及海基會設置諮詢服務專線，即日起上線，由專人協助提供評估建議。（圖／聯合報系資料照）
陸委會今天表示，為提供國人有關赴陸港澳動態登錄系統操作諮詢及安全問題評估，陸委會及海基會設置諮詢服務專線，即日起上線，由專人協助提供評估建議。（圖／聯合報系資料照）

陸委會今天表示，為提供國人有關赴陸港澳動態登錄系統操作諮詢及安全問題評估，陸委會及海基會設置諮詢服務專線，即日起上線，由專人協助提供評估建議。

大陸委員會（陸委會）今天發布新聞稿表示，自今年起至10月31日止，國人赴港澳登錄人次已超過去年全年逾5倍；國人赴中國大陸部分，登錄總人次與去年同期相比成長約14倍。

陸委會提到，為提供國人有關「國人赴陸港澳動態登錄系統」或赴陸港澳人身安全風險相關問題的諮詢服務，陸委會及海基會設置諮詢服務專線，自即日起上線。

另外，為加強對赴陸港澳國人之急難救助服務，陸委會也於今年6月25日將原「國人赴陸動態登錄系統」及「國人赴港澳動態登錄網頁」系統整併，建置「國人赴陸港澳動態登錄系統」。

陸委會說明，因中共近年持續增（修）訂國安法令，目前已有多起國人赴陸港澳遭非法扣押、留置、盤查等情形，近期中共又發布所謂「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，嚴重威脅國人赴陸港澳之人身安全，政府認有必要自今年6月27日起提升赴陸港澳旅遊警示為「橙色」，建議國人赴陸港澳前應審慎評估，避免非必要旅行。

陸委會表示，如有赴陸港澳需求，政府鼓勵國人於出發前，可於「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄相關資訊，以利於遇緊急情事時，政府能即時聯繫緊急聯絡人提供必要協助，如對系統操作及赴陸港澳安全評估有任何疑問或諮詢事項，可由專人協助提供評估建議。

陸委會說明，專線服務時間為週一至週五上午9時至下午5時。赴中國大陸，可撥打陸委會專線「2397-5589分機5011」、海基會專線「2175-7000分機7033」；赴香港、澳門，可撥打陸委會專線「2397-5589分機6015」。

海基會 陸委會

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