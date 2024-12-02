中國外交部：立陶宛驅逐外交人員是粗暴挑釁

立陶宛外交部上週宣布將中國駐立陶宛使館3名外交人員列為「不受歡迎人士」，要求限期離境。中國外交部今天說，對此「粗暴挑釁行徑」表示強烈譴責和堅決反對，保留對立方採取反制措施的權利。

立陶宛外交部11月29日宣布，將中國駐立陶宛使館的3名外交人員列為「不受歡迎人士」，已照會中國外交部，要求該人員於一週內離境。

立陶宛外交部指出，驅逐決定是根據相關機構提供的資料，認定這3名人員的行為違反「維也納外交關係公約」（Vienna Convention on DiplomaticRelations）、國際法以及立陶宛法律，但未說明確切事由。

據中國外交部官網2日下午發布，中國外交部發言人表示，立陶宛外交部在毫無理由下，將中國駐立代辦處有關外交人員列為「不受歡迎的人」，要求限期離境。中方對此「粗暴挑釁行徑」表示強烈譴責和堅決反對。

中國外交部發言人稱，立陶宛在涉台議題上嚴重違反一個中國原則，背棄兩國建交公報中所作政治承諾，導致中立關係陷入嚴重困難。中立關係降級3年來，立方反而「變本加厲」，一再破壞雙邊關係。

中國外交部發言人又表示，中方要求立方立即停止損害中國主權和領土完整，停止為中立關係製造困難。中方保留對立方採取反制措施的權利。希望立陶宛新一屆政府切實恪守一個中國原則，為中立關係正常化積累條件。

波羅的海（Baltic Sea）2條海底光纖通訊電纜此前在瑞典領海被切斷，疑與中國商船「伊鵬3號」（YiPeng 3）有關，其中1條電纜延伸至立陶宛。

立陶宛外交部驅逐中國外交人員的時機，因而引發外界聯想。

中國於2021年8月召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛也召回其駐中大使，以抗議立陶宛同意中華民國以「台灣」之名設立代表處。在代表處正式成立後，中國批立陶宛違反一個中國原則，將與立陶宛的外交關係降為代辦級，大使館改名為代辦處。