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回應民眾赴陸港澳安全疑慮 陸委會建置專線開放諮詢

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
圖為陸委會放置於外交部領事事務局有關「國人赴陸港澳動態登錄系統」宣傳海報。記者陳宥菘／攝影
圖為陸委會放置於外交部領事事務局有關「國人赴陸港澳動態登錄系統」宣傳海報。記者陳宥菘／攝影

陸委會2日表示，為了提供國人有關「國人赴陸港澳動態登錄系統」操作諮詢及赴陸港澳安全問題評估建議，陸委會及海基會設置諮詢服務專線，並自即日起上線，將有專人協助提供評估建議。

陸委會發布新聞稿表示，因中共近年持續增（修）訂國安法令，目前已有相當多起國人赴陸港澳遭非法扣押、留置、盤查等情形，近期中共又發布所謂「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，嚴重威脅國人赴陸港澳之人身安全，政府認有必要自今年6月27日起提升赴陸港澳旅遊警示為「橙色」，建議國人赴陸港澳前應審慎評估，避免非必要旅行。

陸委會表示，為加強對赴陸港澳國人之急難救助服務，陸委會已於今年6月25日將原「國人赴陸動態登錄系統」及「國人赴港澳動態登錄網頁」系統整併，建置「國人赴陸港澳動態登錄系統」。

陸委會稱，今年截至10月31日，在國人赴香港、澳門部分，登錄人次已超過去全年同期逾5倍；在國人赴中國大陸部分，登錄總人次與去年同期相比已成長約14倍。

陸委會並表示，為了提供國人有關系統操作或赴陸港澳人身安全風險相關問題之諮詢服務，陸委會及海基會設置諮詢服務專線，並自即日（12月2日）起上線。

陸委會指出，如確有赴陸港澳需求，政府鼓勵國人於出發前，可於「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄相關資訊，以利於遇緊急情事時，政府能即時聯繫緊急聯絡人提供必要協助。如對系統操作及赴陸港澳安全評估有任何疑問或諮詢事項，可於上班時間撥打服務專線，由專人協助提供評估建議。

陸委會說明，專線服務時間為周一至周五上午9點至下午5點。赴中國大陸，可撥打陸委會專線「2397-5589分機5011」、海基會專線「2175-7000分機7033」；赴香港、澳門，可撥打陸委會專線「2397-5589分機6015」。

海基會 陸委會

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