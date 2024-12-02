快訊

台中國小師報警被學生球棒打 制服警入校帶走學童偵訊惹議

賴清德律師舉林昱珉、陳傑憲為例：勿讓「台灣隊」大法官止步立院

【即時短評】12強賽中華隊封王 竟牽動台中市長選情？

聽新聞
0:00 / 0:00

陸男異國淘金夢碎 竟偽造「情報」賣某國大使館賺錢

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國安部警告，「投靠間諜組織及其代理人」的行為也屬間諜行為。（圖／取自大陸國安部微信公眾號）
大陸國安部警告，「投靠間諜組織及其代理人」的行為也屬間諜行為。（圖／取自大陸國安部微信公眾號）

中國大陸新修訂後的《反間諜法》將「投靠間諜組織及其代理人」的行為也明確為間諜行為。大陸國家安全部2日在微信公眾號公布，國家安全機關近日依法查處一宗境內人員投靠間諜組織的行政案件，涉案男子效法電視劇情，捏造自己持有涉密文件售予某國大使館，成功騙取人民幣5,600元。

大陸國安全部指出，涉案男子張某聽說某國淘金門檻低，來錢快，便隻身前往。不過，他發現當地政府大力整頓礦山開採，淘金行業受限，且淘金是重體力勞動，收益微薄。再加上當地生活環境惡劣，槍戰、搶劫頻發，傳染病肆虐，張某淘金夢碎，還染上賭博惡習，債台高築，入不敷出。

某日，張某看電視劇打發時間，劇中人物受某國間諜情報機關指使竊取涉密信息，獲得現金獎勵。他「靈光一閃」，頓覺找到生財之道，打算效法炮製，意圖捏造自己持有涉密文件，騙取獎勵。

張某企圖通過某國駐當地使館工作人員聯繫到該國間諜情報機關。為減少溝通障礙，他事先將準備的虛假情報和「有需要請聯繫我」字樣翻譯成英文寫在紙上。他向該國使館表示「投誠」願望並投遞材料，獲折合約人民幣5,600元的物質獎勵。

因淘金營生難以為繼，張某只能輾轉回到中國大陸。然而，大陸國家安全機關早已掌握其主動投靠某國間諜情報機關的行為，在他入境之際，依法對其開展審查。

到案後，張某對其虛構持有涉密文件意圖投靠某國間諜情報機關的違法行為供認不諱，對自己的錯誤言行深刻反省、誠懇道歉，並主動寫下檢討書。鑑於張某真誠悔過、積極改正，國家安全機關對其本人批評教育並免予處罰。

延伸閱讀

波羅的海電纜疑遭陸商船切斷 立陶宛驅逐3名陸使館人員

英下議院涉台動議否定聯大2758號決議 陸使館：公然挑戰戰後秩序

美國警告「恐有重大空襲 」！緊急關閉駐烏克蘭大使館

韓正妹主播自爆「菲律賓吸毒」 狂發限動憂生命危險求救大使館

相關新聞

陸男異國淘金夢碎 竟偽造「情報」賣某國大使館賺錢

中國大陸新修訂後的《反間諜法》將「投靠間諜組織及其代理人」的行為也明確為間諜行為。大陸國家安全部2日在微信公眾號公布，國...

香港民主黨改選領導層 羅健熙莫建成連任正副主席

香港民主派第一大政黨民主黨12月1日改選領導層，羅健熙連任主席，副主席人數從兩人減少至一人，由莫建成續任。不過，該黨的中...

訪華在即 德國外長：中國援助俄羅斯威脅歐洲和平

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）指責中國大陸向俄羅斯提供武器，幫助其對抗烏克蘭，威脅歐洲和印太地區...

港媒：習近平將南下 出席澳門回歸25周年大會

港媒報導，大陸國家主席習近平將南下澳門出席澳門回歸25周年大會，並視察澳門及橫琴粵澳深度合作區。廣東及澳門已提高安保級別...

苗華「停職檢查」 港媒：若問題不嚴重有機會免牢獄之災

大陸國防部新聞發言人吳謙11月28日在例行記者會上宣布，中共中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華涉嫌嚴重違紀，經中共...

為台海衝突預做準備？ 外媒：陸研究規避西方制裁

外媒報導，知情人士透露，在俄羅斯入侵烏克蘭後，北京當局已成立一個跨部門小組研究西方制裁影響，並定期向中國大陸領導階層彙報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。