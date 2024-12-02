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香港民主黨改選領導層 羅健熙莫建成連任正副主席

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
香港民主黨12月1日改選領導層，羅健熙連任主席。圖為羅健熙2021年9月出席一場記者會時的資料照。（路透）
香港民主黨12月1日改選領導層，羅健熙連任主席。圖為羅健熙2021年9月出席一場記者會時的資料照。（路透）

香港民主派第一大政黨民主黨12月1日改選領導層，羅健熙連任主席，副主席人數從兩人減少至一人，由莫建成續任。不過，該黨的中央委員會委員則增加兩人至九人。

香港明報報導，民主黨12月1日舉行第16屆中央委員會及紀律委員會換屆選舉，羅健熙及莫建成繼續出任新一屆正副主席，另一副主席出缺。同時，一共九人當選中委，比上屆多兩人。紀律委員會仍然有四人，包括民主黨前主席劉慧卿。

民主黨在兩年前曾提到中委人數減少是希望減低風險，因此此次改選中委人數增加，是否意味著該黨評估風險已減低？羅健熙在記者會上回應說，根據民主黨黨章，中委人數最少要有五個，並強調新一屆中委人數增加「不是因應風險」。

他說，已擔任四年主席，但難免有盲點，「多點人就多些聲音和想法」。

羅健熙表示，希望政治空間繼續擴大，讓意見不同的人、民間團體、政黨等繼續存在，並強調民主黨仍然代表相當一部分的香港市民，政府有責任聽不同意見。

羅健熙曾涉2019年11月香港理工大學外非法集結罪，稍早前被裁定罪名不成立，其後遭香港律政司提出上訴。他認為無論案件結果如何，只會對自己有影響，民主黨會繼續運作。

另一方面，香港民主黨有多名中委早前收到滋擾電話、電郵及信件，部分內容屬「關心和問候」，羅健熙說，有黨友在黨員大會前兩天收到滋擾信件，但暫時未有打算報警。

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