港媒：習近平將南下 出席澳門回歸25周年大會

港媒報導，大陸國家主席習近平將南下澳門出席澳門回歸25周年大會，並視察澳門及橫琴粵澳深度合作區。廣東及澳門已提高安保級別，「港珠澳大橋遊」暫停，深圳各出入境邊防檢查站也加強安檢。

香港明報2日報導，澳門特區政府將在本月20日舉行回歸中國25周年大會，澳門第六任行政長官岑浩輝與第六屆政府主要官員也將在當天宣誓就職。

報導引述消息人士透露，習近平將南下澳門出席活動，並視察澳門及橫琴粵澳深度合作區。習近平曾在2019年12月出席澳門回歸中國20周年大會並發表講話。報導稱，為確保活動安全，廣東及澳門已提高安保級別。

另據南方網報導，珠海市政府和橫琴粵澳深度合作區工作辦公室11月30日發布《關於重大活動期間禁飛無人機等「低慢小」飛行物的公告》。其中提到，從12月14日零時至12月22日24時，禁止任何未經批准的單位、組織及個人在珠海市及橫琴粵澳深度合作區低空空域內飛行「低慢小」飛行物。

《公告》要求，各單位、組織及個人要嚴格遵守相關法律法規，主動配合民航、公安機關等部門做好「低慢小」飛行物及其擁有、使用者的登記管理工作，杜絕違規飛行。執行新聞宣傳、軍事活動等飛行任務的「低慢小」飛行物應向珠海市公安局、橫琴粵澳深度合作區公安局報備，經批准後方可飛行。

《公告》指出，對於違規飛行行為，妨礙公共安全的，公安機關等將予以處罰；情節嚴重構成犯罪的，將追究相關責任人刑事責任。

珠海九洲港珠澳大橋旅遊有限公司則在上周六公告，「港珠澳大橋遊」因工作需要，於12月1日至12月22日暫停營運。已購暫停營運期間遊覽通票的遊客，可另行選擇後續運營開放日期購票；或在原購票渠道申請退票，退票免收手續費。

深圳新聞網當天也報導，為強化海洋生態環境保護和自然資源開發利用領域執法監管，切實防範化解重大環境風險，維護澳門回歸25周年慶祝活動期間深圳海域安全穩定，深圳市海洋綜合執法支隊11月29日參與「碧海2024」暨澳門回歸25周年安保聯合行動，會同深圳海警局、深圳海事局、深圳海關緝私局、深圳市生態環境局、深圳市打私辦、蛇口出入境邊防檢查站等七部門在深圳東、西部海域同步開展執法巡查。