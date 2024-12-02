快訊

榮家故事 / 小秘書憶蔣經國「誠懇」身教 爆料他偷藏糖果

高醫大講師帶團出國竟揪女學生同房還說「我怕我忍不住」 認定性騷遭停聘

豆漿營養零膽固醇…但不是天天都可以喝！ 有這些狀況先暫緩喝

港媒：習近平將出席澳門主權移交及特首就任慶典

中央社／ 香港2日電

據報導，中國國家主席習近平將會出席20日舉行的澳門主權移交25週年大會，以及第6任行政長官岑浩輝與第6屆政府主要官員宣誓就職禮。

澳門將於20日舉行相關典禮，香港明報今天在報導中引述消息人士表示，習近平將前往澳門出席活動，廣東省及澳門已因此提高安保級別。

綜合廣東南方網等陸媒的報導，珠海市政府、廣東橫琴粵澳深度合作區工作辦公室11月30日曾發出「關於重大活動期間禁飛無人機等『低慢小』飛行物的公告」，其中提到，14日至22日期間，禁止任何未經批准的單位、組織及個人在珠海及合作區低空空域內飛行「低慢小」飛行物。

此外，珠海九洲港珠澳大橋旅遊有限公司公告，「港珠澳大橋遊」因工作需要，將於1至22日暫停營運。

另據報導，深圳海警、海事、海關緝私等7個部門前天起在深圳東西部海域展開巡查，行動主題是「澳門回歸25週年安保聯合行動」。

延伸閱讀

苗華落馬餘波…傳有人想架空習近平軍權？一軍頭被點名主導

習近平談新時代馬克思主義 強調「兩個結合」

苗華被戴頭套帶走？習近平公開羞辱軍委 曝「恐怖統治」

傳中共中央軍委委員苗華 11月9日戴著頭套被多名士兵抓走

相關新聞

陸泳將劉湘穿泳衣遭炎上 出面回應：難道要穿羽絨？

繼前體操奧運冠軍吳柳芳被指為在抖音上跳豔舞「擦邊」後，大陸女子游泳運動員劉湘在社交媒體發布泳裝照，也被網友指責是在「擦邊...

苗華「停職檢查」 港媒：若問題不嚴重有機會免牢獄之災

大陸國防部新聞發言人吳謙11月28日在例行記者會上宣布，中共中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華涉嫌嚴重違紀，經中共...

為台海衝突預做準備？ 外媒：陸研究規避西方制裁

外媒報導，知情人士透露，在俄羅斯入侵烏克蘭後，北京當局已成立一個跨部門小組研究西方制裁影響，並定期向中國大陸領導階層彙報...

陸政協常委賈慶國：川普可能改變戰略模糊

大陸政協常委、北京大學國際關係學院教授賈慶國指出，美國候任總統川普上台對美中關係的挑戰大於機遇，北京應「丟掉幻想、準備鬥...

若台有事 陸研究減輕西方制裁衝擊

華爾街日報報導，知情人士透露，在俄羅斯入侵烏克蘭後的數月內，北京成立一個跨部門小組研究制裁的影響，並定期向大陸領導階層彙...

苗華落馬餘波…傳有人想架空習近平軍權？一軍頭被點名主導

中共總書記習近平重用的中央軍委委員苗華突被官宣停職檢查，有分析稱，習近平20大後親自任命的高官、將領接連落馬，保不住自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。