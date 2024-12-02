港媒：習近平將出席澳門主權移交及特首就任慶典
據報導，中國國家主席習近平將會出席20日舉行的澳門主權移交25週年大會，以及第6任行政長官岑浩輝與第6屆政府主要官員宣誓就職禮。
澳門將於20日舉行相關典禮，香港明報今天在報導中引述消息人士表示，習近平將前往澳門出席活動，廣東省及澳門已因此提高安保級別。
綜合廣東南方網等陸媒的報導，珠海市政府、廣東橫琴粵澳深度合作區工作辦公室11月30日曾發出「關於重大活動期間禁飛無人機等『低慢小』飛行物的公告」，其中提到，14日至22日期間，禁止任何未經批准的單位、組織及個人在珠海及合作區低空空域內飛行「低慢小」飛行物。
此外，珠海九洲港珠澳大橋旅遊有限公司公告，「港珠澳大橋遊」因工作需要，將於1至22日暫停營運。
另據報導，深圳海警、海事、海關緝私等7個部門前天起在深圳東西部海域展開巡查，行動主題是「澳門回歸25週年安保聯合行動」。
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