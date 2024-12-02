苗華「停職檢查」 港媒：若問題不嚴重有機會免牢獄之災

大陸國防部新聞發言人吳謙11月28日在例行記者會上宣布，中共中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華涉嫌嚴重違紀，經中共中央研究，決定對苗華停職檢查。香港星島日報指出，「停職檢查」是中共黨內的一種臨時組織措施。若期間發現罪證，當然可以立案調查。若問題不是很嚴重，也可能免牢獄之災。

但文章也指出，無論如何，苗華烏紗帽肯定要丟，上將軍銜勢必取消。

星島日報這篇署名「紀曉華」的文章指出，苗華是繼大陸前國防部長李尚福之後，又一名二十屆中央軍委委員「出事」。苗華已任軍委委員、政工部主任7年，職務和實權遠高於現任防長董軍。

事實上，苗華擔任海軍政委，董軍才是海軍副參謀長。政工部主要負責指導解放軍的宣傳思想文化工作、組織建設、軍事人力資源工作，包括高級將領考核，相當於軍委的中組部＋中宣部，權力之大不言而喻。

文章稱，政工部前身是總政治部。過去20多年，已連續4任總政（政工部）主任出事。徐才厚在中共十六大擔任總政治部主任，並在2004年晉升為軍委副主席，結果在十八大卸任後被查處，2015年3月因膀胱癌死亡。

李繼耐2004年接替徐才厚擔任總政治部主任，前後長達8年，自己算是平安著陸，但曾任雲南省長助理的兒子李磊，卻在2020年12月被調查；張揚是最後一任總政主任，也是首任政工部主任，卻在十九大前夕被拿下，在家中自縊死亡。

接替張揚出掌政工部的苗華出生於福州軍官家庭，發跡於駐閩南的31集團軍，屬於「新時代」崛起的共軍大老，但與「軍老虎」李尚福相比，處理手法有幾大不同。

星島日報指出，首先是較早對外披露。苗華10月底還公開亮相，「出事」不到1個月就對外公布。反觀李尚福，去年8月底「失蹤」，大約兩個月之後才被免去國務委員、國防部長。今年6月27日召開的中央政治局會議，才正式披露去年8月31日，「由軍委紀委監委對李尚福嚴重違紀違法問題立案審查調查」，公布其罪狀，移交司法。

其次，相比一開始就因「嚴重違紀違法」被軍紀委「立案審查調查」的李尚福，苗華目前「涉嫌嚴重違紀」，並未指其「嚴重違法」，而且只是「停職檢查」，似乎留有餘地。