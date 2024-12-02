若台有事 陸研究減輕西方制裁衝擊

華爾街日報報導，知情人士透露，在俄羅斯入侵烏克蘭後的數月內，北京成立一個跨部門小組研究制裁的影響，並定期向大陸領導階層彙報，目的是要吸取教訓，了解如何減輕制裁衝擊，特別是一旦台灣問題引發衝突促使美國及其盟國對北京實施類似懲罰。

知情人士說，大陸官員還定期訪問莫斯科，與俄國央行、財政部和其他參與反制裁的機關會面。

報導指出，大陸這項之前未被披露過的研究工作，顯示俄國入侵烏國催生經濟戰新時代，經濟政策和地緣政治戰略的界線愈來愈模糊，而且這種趨勢在川普的第二個美國總統任期內只會更加放大。

俄烏戰爭期間，俄國經濟展現驚人韌性，主要歸功於石油出口及其與北京的合作，但大陸支持俄國不全然單向使莫斯科受惠。專門研究中俄關係的卡內基俄羅斯歐亞中心主任陳寒士（Alexander Gabuev）說：「對中國人來說，俄羅斯實際上是制裁如何發揮作用及如何加以管理的實驗個案。他們知道，一旦台灣有事，西方也會用類似工具對付他們。」

中國這個跨部門小組向負責經濟和金融事務的國務院副總理何立峰報告，可以直通大陸領導人習近平的何立峰，是保護中國經濟免受西方制裁的總設計師。但接近北京決策層人士提醒，中國成立這個研究小組不代表北京正準備入侵；反之，北京正在為發生武裝衝突及其經濟影響的「極端情境」預做準備。

中國特別擔心的是其規模超過三點三兆美元的全球最大外匯存底。俄國侵烏後，美國及其盟國凍結俄國海外資產，促使北京更積極設法分散其外匯存底，以甩脫美國公債等美元計價資產；大西洋理事會和榮鼎集團去年在報告中預估，西方全面金融制裁將擾亂大陸金融體系、中斷貿易，危及三點七兆美元的大陸海外銀行資產和外匯存底。

俄羅斯藉由調整商品流動方向、對經濟注入大規模財政刺激、透過鄰國逃避出口管制以因應西方制裁等措施穩定了俄國經濟，讓莫斯科能持續用兵。

分析師說，大陸從中汲取的教訓是做好準備很重要。戰前，俄國曾尋求分散外匯存底、經濟去美元化，並打造國內金融管道，儘管其成功程度參差不齊，但這些措施有助於保護俄國經濟並爭取時間適應制裁。

另個借鏡是了解西方聯盟的合作與分歧。美國、英國、歐盟和其他盟國合力將俄羅斯主要銀行逐出環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）金融網絡，並實施油價上限。但西方聯盟內部也出現分歧，尤其是擔心通膨而對石油制裁立場不一，阻礙制裁效果。