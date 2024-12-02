為台海衝突預做準備？ 外媒：陸研究規避西方制裁

外媒報導，知情人士透露，在俄羅斯入侵烏克蘭後，北京當局已成立一個跨部門小組研究西方制裁影響，並定期向中國大陸領導階層彙報，以從中汲取教訓，並了解如何減輕制裁衝擊，特別是在台海問題引發的衝突可能促使美國和盟國對北京施以類似懲罰。

道瓊社報導，大陸這個跨部門小組向國務院副總理何立峰報告，何立峰是保護大陸經濟免受西方制裁的總設計師。知情人士提醒，大陸成立這個研究小組不代表北京正準備入侵台灣，而是在為發生武裝衝突及其經濟影響的極端情境預做準備。

大陸官員還定期訪問莫斯科，與俄國央行、財政部和其他參與規避制裁的機關主管會面。卡內基俄羅斯歐亞中心主任陳寒士說，「大陸是以俄羅斯為觀察制裁發揮作用的方式、以及加以管理的前例」，「他們知道，一旦台灣有事，也會被（西方）用類似工具對付」。

中國大陸特別擔心的是規模超過3.3兆美元的外匯存底。在俄烏戰爭開打後，美國和盟邦凍結俄國海外資產，促使北京更積極設法分散外匯存底組成，減少美國公債等以美元計價資產。台海危機也可能導致規模遠大於制裁俄國的經濟戰。

俄國經濟在烏克蘭戰爭期間持續展現驚人韌性，主要歸功於石油出口及與北京合作。俄國藉由調整大宗商品流向、大規模刺激經濟，及透過鄰國規避出口管制以因應西方制裁，從而穩定經濟，且能持續對烏國用兵。

分析師說，中國大陸從俄國經驗所汲取的教訓，是做好準備的重要性。俄國戰前曾尋求分散外匯存底、經濟去美元化，並打造國內金融管道，幫助保護經濟、並爭取到適應制裁的時間。

中國大陸獲得的另一個借鏡，是了解西方聯盟的合作與分歧。美國、英國、歐盟和其他盟國合力將俄羅斯的主要銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）金融網絡，並對俄國油價實施上限。但西方聯盟內部也出現分歧，尤其是因擔心通膨而對石油制裁立場不一致。