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「香港文化在台灣」講座 港人盼將無障礙劇團概念帶到台灣

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
陸委會與策進會共同舉辦的「香港文化在台灣」第六場講座11月30日在台北舉行，由香港劇團「糊塗戲班」創辦人兼行政總監魏綺珊及藝術總監陳文剛擔任講者，台灣導演、策展人、詩人鴻鴻擔任主持人。（圖／策進會提供）
陸委會與策進會共同舉辦的「香港文化在台灣」第六場講座11月30日在台北舉行，由香港劇團「糊塗戲班」創辦人兼行政總監魏綺珊及藝術總監陳文剛擔任講者，台灣導演、策展人、詩人鴻鴻擔任主持人。（圖／策進會提供）

陸委會與財團法人台港經濟文化合作策進會共同舉辦的「香港文化在台灣」第六場講座11月30日在台北舉行，本場講座以「劇場」為主題，香港劇團「糊塗戲班」創辦人兼行政總監魏綺珊及藝術總監陳文剛在會上分享對台港整體劇場環境的觀察，並表示期待能把無障礙劇團的概念帶到台灣。

根據策進會新聞稿，魏綺珊表示，香港環境近年雖有轉變，但仍有許多不同機會，只是需要更多時間摸索，她並以曾在台灣咖啡廳、酒吧演出的經驗，說明台灣比香港有更多空間及可能性。  

魏綺珊與陳文剛分別分享2013年創立無障礙劇團的經驗，包含曾公映過《天虹戰隊》等作品，過程中雖面臨許多困難及挑戰，但能讓不同障別人士衝破障礙，享有平等機會去接觸藝術、進行表演，建立自信及展現才能，十分有意義，期待能把無障礙劇團的概念帶到台灣。

  二人也介紹「糊塗戲班」近年的作品，主要聚焦於人與人之間的關係與情感連結，並以《二人系列》作品為例，說明透過身體語言及表演者之間的肢體作動，呈現出夫妻關係，創意及趣味十足。

本場活動由台灣導演，同時也是策展人、詩人鴻鴻擔任主持人，對談環節由鴻鴻與講者共同探討及分享台港整體劇場環境的觀察，並與現場嘉賓熱烈互動及意見交流。

陸委會港澳蒙藏處組長李晉梅致詞時表示，近年台灣成立台北表演藝術中心等藝文場所，致力將劇場藝術帶入群眾日常，而香港有許多劇場相關的專業人士移居來台，為台灣劇場文化注入能量，希望能推動普及，讓更多人都親近這些演出作品，共同享受精彩的戲劇藝術。

劇場 夫妻關係 香港

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