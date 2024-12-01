美中換囚後 仍有逾200名美國人在中被拘留及禁出境

美中日前罕見達成換囚協議，但據華爾街日報報導，目前仍有逾200名美國人在中國被拘留或執行強制措施，另有逾30人被禁止出境。他們主要涉及商業糾紛，但美國方面因受限於中國法律，難以有效處理。

華爾街日報11月30日報導，美中近日罕見地進行囚犯交換，顯示中國在一些備受關注，包括涉及間諜罪的個案上，願意與美國談判。但據非政府組織「中美對話基金會」（The Dui Hua Foundation）統計，目前仍有超過200名美國人被認為遭中國拘留或執行強制措施。此外，有超過30人被禁止離開中國，但能在中國境內自由活動。

報導表示，美中換囚反映兩國願意為雙方不穩定的關係作出努力。在最近換囚事件中，獲釋的美國人主要被指控涉及間諜罪，但很多被禁止離開中國的美國人，主要與民事案件有關，很少涉及政治，美國能否拯救他們仍是未知數。

報導訪問一名被禁止離開中國的美國女子，她捲入一宗涉及她前僱主所欠債務的民事訴訟，該公司獲美國資助，以中國為基地。她最近向某美國駐中國使館尋求協助，使館向她表示，像她這樣的個案並非罕見，使館能做到的是向中國外交部發出外交照會，並有可能陪同她出席法院的聽審。

該女子表示，她明白美國在如何提供幫助方面受到中國法律的限制。

另一名美國商人蔡亨利（Henry Cai，音譯）被困在中國與家人分開近7年。他約10年前在中國投資印刷電路板製造商，公司出現財政困難而不能償還數百萬元的欠債後，他被禁止離開中國。

蔡亨利表示，現在中國政府決定與美國交換囚犯，希望中國政府會在美國候任總統川普明年1月上任前，釋放被禁止離開中國的美國人。

不過，蔡亨利直言，他與家人不會為換囚事件感到太開心，因為自從2017年他被禁止離境後，他曾多次抱有希望，也經歷幾次失望。

中國外交部回覆華爾街日報表示，被禁止離開中國的做法是根據法律。美國駐中國大使館表示，美國駐中國大使經常向中國高層官員提出有關一些美國人被禁止離境的問題，「某些出境禁令不透明的情況是美國重大關注的問題」。