拜登第18度對台軍售 中國敦促美國停止武裝台灣
美國總統拜登第18度對台軍售，總價為3.87億美元（約新台幣125.6億元）。中國外交部表示堅決反對，敦促美方立即停止武裝台灣，並向美方提出嚴正交涉。
美國行政部門於美東時間29日進行「知會國會」程序，將對台灣軍售總價為3.87億美元，包括台灣F-16機隊備件及相關設備，及改良型移動設備（IMSE）的後續支援。
對此，中國外交部官網1日以不具名發言人名義表示強烈不滿、堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。
發言人表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重違反國際法，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，破壞中美關係，危害台海和平穩定，與美方領導人不支持台獨表態背道而馳。
發言人表示，「中方敦促美方立即停止武裝台灣，停止縱容支持台獨勢力以武謀獨」。中方將採取有力措施堅決反制，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。
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