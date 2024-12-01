快訊

她盼癌末母能休養「奔波欲租房」 房東曝苦衷：我還要賣人

冷血男疑似虐待親生兒罪嫌重大 檢方羈押禁見獲准

烏克蘭驚爆20萬逃兵！有部隊全員「人間蒸發」外媒曝防線慘況

拜登第18度對台軍售 中國敦促美國停止武裝台灣

中央社／ 台北1日電

美國總統拜登第18度對台軍售，總價為3.87億美元（約新台幣125.6億元）。中國外交部表示堅決反對，敦促美方立即停止武裝台灣，並向美方提出嚴正交涉。

美國行政部門於美東時間29日進行「知會國會」程序，將對台灣軍售總價為3.87億美元，包括台灣F-16機隊備件及相關設備，及改良型移動設備（IMSE）的後續支援。

對此，中國外交部官網1日以不具名發言人名義表示強烈不滿、堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

發言人表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重違反國際法，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，破壞中美關係，危害台海和平穩定，與美方領導人不支持台獨表態背道而馳。

發言人表示，「中方敦促美方立即停止武裝台灣，停止縱容支持台獨勢力以武謀獨」。中方將採取有力措施堅決反制，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

台獨 美國 軍售

延伸閱讀

哈瑪斯釋新影片 加薩人質求川普勿重蹈拜登覆轍

台灣入CPTPP受阻 江啟臣：新時代經貿戰略布局刻不容緩

拜登政府第18度對台軍售 總統府：感謝美國堅定承諾

備戰關稅戰 中國「縮短」豁免期 美124產品僅延長3個月

相關新聞

陸新任駐以色列大使履新 肖軍正：盼以巴戰火早日平息

大陸新任駐以色列大使肖軍正11月29日抵達以色列履新，他同日在《今日以色列》網站發表署名文章表示，大陸真誠希望當前戰火衝...

美宣布對台軍售124.9億元 陸外交部：停止支持以武謀獨

在賴總統首度出訪啟程之際，美國11月30日宣布兩筆總額約3.85億美元（新合台幣124.9億元）的對台軍售案。大陸外交部...

賴總統過境夏威夷 陸外交部：將採取有力措施捍衛主權

賴清德總統昨日起出訪南太平洋三友邦，台灣時間1日過境夏威夷。大陸外交部1日發布聲明表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往...

賴總統過境夏威夷 陸國台辦籲美慎之又慎處理台灣問題

賴總統出訪太平洋友邦，並過境美國夏威夷，大陸國台辦發言人陳斌華1日午間表示，堅決反對美台官方往來，且批評賴清德上台後不斷...

中俄聯合戰略巡航 陸國防部：檢驗兩國空軍聯合行動能力

11月29日至30日，中俄兩國空軍赴日本海、太平洋西部相關空域組織實施聯合空中戰略巡航，賴清德總統則正好於11月30日下...

中俄聯合空中戰略巡航 陸國防部：不針對第三方

共軍與俄軍11月29日在日本海相關空域組織實施第九次聯合空中戰略巡航，引發日韓強烈抗議，陸委會也表示譴責，多認為此次行動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。