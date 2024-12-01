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賴總統過境夏威夷 陸外交部：將採取有力措施捍衛主權

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
針對賴清德總統過境夏威夷，大陸外交部1日表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，中方對美方安排賴清德「過境」嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉。（美聯社）
針對賴清德總統過境夏威夷，大陸外交部1日表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，中方對美方安排賴清德「過境」嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉。（美聯社）

賴清德總統昨日起出訪南太平洋三友邦，台灣時間1日過境夏威夷。大陸外交部1日發布聲明表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，中方對美方安排賴清德「過境」嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉，並強調將密切關注事態發展，「採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整」。

大陸外交部1日上午在官網以發言人名義，就「『中國台灣地區』領導人賴清德已啟程『竄訪』太平洋『邦交國』，日前已抵達美國夏威夷『過境』」發布「答記者問」。

大陸外交部發言人表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分離主義者及其分裂行徑。中方對美方安排賴清德「過境」嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉。

大陸外交部發言人重申，「台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

大陸外交部發言人表示，我們敦促美方認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，認清「台獨」分裂行徑對台海和平穩定的嚴重危害，恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，兌現美國領導人不支持「台獨」等承諾，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤訊號。

大陸外交部發言人強調，大陸將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

賴清德總統台灣時間1日凌晨抵達夏威夷，警察局長羅根（左）於機梯旁迎接。圖／總統府提供
賴清德總統台灣時間1日凌晨抵達夏威夷，警察局長羅根（左）於機梯旁迎接。圖／總統府提供

台獨 外交部 賴清德

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