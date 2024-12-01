中俄聯合戰略巡航 陸國防部：檢驗兩國空軍聯合行動能力

11月29日至30日，中俄兩國空軍赴日本海、太平洋西部相關空域組織實施聯合空中戰略巡航，賴清德總統則正好於11月30日下午率團出訪我太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，因此陸委會於當日發布新聞稿痛斥中共與俄羅斯軍事協作，破壞台海及印太區域和平穩定。

大陸國防部12月1日上午以「答記者會」形式發布新聞稿，針對記者提問「日前，中俄兩軍舉行了聯合空中戰略巡航，有媒體稱，此次行動可能加劇地區緊張局勢，請問發言人有何評論？」

大陸國防部發言人張曉剛表示，11月29日至30日，中俄兩國空軍赴日本海、太平洋西部相關空域組織實施聯合空中戰略巡航，有效檢驗提升兩國空軍的聯合訓練和行動能力。中俄聯合空中戰略巡航，是年度合作計劃內例行項目，不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。

陸委會在11月30日發布的新聞稿則指出，共軍機艦持續擾台，近3日累計已達64架次，其中逾越海峽中線進入北部及西南空域37架次，共艦22艘，施放高空氣球5枚；共軍並於28日晚間再次執行「聯合戰備警巡」。

陸委會表示，中共除在台海持續對台軍事脅迫外，28日中俄亦共同派遣11架戰機侵入韓國航空識別區，引發韓國空軍緊急升空攔截；29日中俄雙方又在日本海相關空域組織實施第9次聯合空中戰略巡航，上午中共兩架轟-6轟炸機從東海飛行至日本海，下午進行從日本海到東海的長距離聯合飛行。這些行徑，均在在證明中共不僅是台海不穩定的根源，更是亞太區域的麻煩製造者。

陸委會強調，長期以來，北京當局在印太區域對台灣及各方施加軍事恫嚇，衝擊區域安全穩定，並企圖改變以規則為基礎的國際秩序，已受到國際社會高度關注，這才是造成兩岸關係緊張與台海和平不穩定的主要關鍵。

大陸軍事專家張軍社11月30日接受《環球時報》採訪時表示，日本海、東海、西太平洋空域都是在中俄兩國的家門口，中俄兩國空軍在此一帶空域舉行聯合空中戰略巡航完全正常。在中俄兩國戰機巡航飛越的宮古海峽、對馬海峽、西太平洋等海峽和海域，各國均享有航行和飛越自由的權利。

對於中俄兩國空軍在日本海等海域實施聯合空中戰略巡航，有外媒分析表示，其中有針對美國計劃在日本部署中程導彈的考慮。

對此，張軍社強調，在巡航期間，中俄兩軍戰機行動專業、安全、規範，符合國際法和國際慣例。有關國家對於中俄常態化空中戰略巡航，應該以平常心看待，不應說三道四。

對於中國空軍在巡航中首次使用轟-6N戰略轟炸機，張軍社稱，這完全是根據巡航和訓練的需要來安排的。轟-6N是中共空軍戰略轉型的標誌性裝備，具備遠域作戰能力。中俄戰機編隊飛越相關海峽，前出西太平洋，開展空中戰略巡航，檢驗和提升了兩國空軍遠洋聯合行動能力。