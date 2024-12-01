中俄聯合空中戰略巡航 陸國防部：不針對第三方

共軍與俄軍11月29日在日本海相關空域組織實施第九次聯合空中戰略巡航，引發日韓強烈抗議，陸委會也表示譴責，多認為此次行動可能加劇地區緊張局勢。大陸國防部1日回應強調，這次行動「不針對第三方」，與當前國際和區域局勢無關。

大陸國防部1日上午以發言人張曉剛名義透過發布「答記者問」，就中俄兩軍11月29日在日本海相關空域組織實施第九次聯合空中戰略巡航，作出回應。

張曉剛表示，11月29日至30日，中俄兩國空軍赴日本海、太平洋西部相關空域組織實施聯合空中戰略巡航，有效檢驗提升兩國空軍的聯合訓練和行動能力。他強調，「中俄聯合空中戰略巡航，是年度合作計畫內例行項目，不針對第三方，與當前國際和區域局勢無關」。

中俄兩軍自2019年起開始組織實施年度合作計劃，其中包括定期舉行兩國空軍的聯合空中戰略巡航，目前此類聯合空中戰略巡航已經進行了九次。這也是中俄軍方今年內第二次組織聯合空中戰略巡航。

根據大陸官媒報導，在這次行動中，共軍可以攜帶核武器的最新型轟-6N戰略轟炸機首次亮相，參與中俄聯合巡航。報導稱，轟-6N可以空中受油，因此能夠遠程奔襲，實施大區域巡航和防區外打擊。