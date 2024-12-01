陸生團統戰？賈永婕：沒這麼嚴肅

馬英九基金會邀請四十名師生的陸生團昨參訪故宮博物院、台北一○一，有陸生對於故宮的清明上河圖、翠玉白菜感到激動，還在一○一參觀棒球「十二強」特區。另就外界「統戰」疑慮，馬英九基金會執行長蕭旭岑說，民進黨不要用「新兩國論」製造兩岸緊張；台北一○一董事長賈永婕則表示，沒有這麼嚴肅。

昨天的故宮和一○一兩地都出現超過百名，以馬龍為主的粉絲守候，期待合影簽名，但因人數過多，馬龍多微笑揮手快步通過，鮮少停留。

有粉絲表示，最希望和馬龍說「不要退休」，喊話下次帶小胖、莎莎、大頭（樊振東、孫穎莎、王楚欽）等大陸桌球好手一起來，也有不少家長專程帶小孩來看偶像，和一起「湊熱鬧」的外國遊客。此外，清華大學的二○二○東京奧運射擊金牌楊倩，和近日爆紅的「校花學霸」彭弋航，也吸引不少粉絲合影。

在故宮參訪時，馬英九基金會安排北京大學的曹藝博受訪，他說，能看到課本提到的清明上河圖、翠玉白菜等非常激動，認為兩岸故宮各具特色，最期待去日月潭，並指兩岸青年「同根同源」，交流過程融洽和諧，歡迎台灣青年也多到大陸參觀、交流。

就前一日在文化大學，馬龍與台灣桌球好手陳思羽、蔣澎龍切磋，是「乒乓外交」還是「兩岸乒乓」引發討論，馬英九基金會執行長蕭旭岑直言「我說兩岸乒乓不好嗎」，強調他是根據中華民國憲法來說，台灣跟大陸地區都屬於一個國家，若民進黨有意見應去修憲，別用「新兩國論」製造兩岸緊張。

到一○一時，近日話題不斷的台北一○一董事長賈永婕全程陪同。她表示，在八十九樓的觀景台，向陸生團認真介紹了此次中華隊參加十二強棒球賽特區，現場展出全隊簽名、簽名球、壘包等，「他們也看得很開心」。對於有媒體關切「統戰」的問題，賈永婕回應，「我覺得應該是他們來我們這邊玩，然後我們去他們那邊玩，我們大家都很開心，沒有這麼嚴肅」。