陸客誰卡關？陸委會、國台辦互槓

兩岸開放觀光遲無進展，大陸國台辦、我方陸委會再度隔空交火，國台辦前天深夜指責民進黨政府是兩岸旅遊問題的「癥結和障礙」；陸委會昨以「四點說明」回應表示，陸方將未開放陸客來台觀光的事實歸責於為我方，還不斷增加條件，很難相信有開放的誠意。

國台辦廿九日深夜十一時許，向媒體發布一則「答記者問」，發言人陳斌華針對台灣旅遊業者向交通部陳情解除禁團令等，再度回擊陸委會。

陳斌華表示，二○二○年以來，民進黨當局以新冠疫情為藉口，禁止大陸居民赴台，叫停島內旅行社經營赴大陸團隊遊（團客）業務（即「禁團令」）。二○二三年五月，大陸就已宣布恢復台灣居民來大陸團隊遊業務，今年四月、八月先後對大陸居民赴馬祖金門旅遊和赴島內團隊遊作出安排。

他批評，民進黨當局時至今日仍「無視台灣旅遊業界和基層民眾的呼聲訴求，拒不解除『禁團令』，對台灣旅遊業界提出的平潭到台灣包船申請遲遲不回應，對全面恢復兩岸客運直航航點航班的呼籲也不予正面回應，甚至將台灣居民來大陸旅遊警示調升至『橙色』」。

陳斌華重申兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在民進黨當局，他強調，只要民進黨當局取消「禁團令」，撤除限制兩岸人員交流往來的各種障礙，「我們將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊」。

陸委會昨天回應說，陸方的說法毫無新意，一味企圖以似是而非的理由，將陸方未開放陸客來台觀光的事實，歸責於為我方。

陸委會舉今年一到九月，國人赴陸二百零五萬人次，同期大陸人士來台僅廿八點五萬人次的數據為例，表示「事實非常明顯，是陸方不放陸客來台」。

陸委會還說，如果陸方有開放陸客來台觀光旅遊的誠意，為何需要附加條件，還不斷增加，且即使我方完成不斷疊加的條件之後，陸方也只是「積極研究擴大大陸居民赴台旅遊」。

陸委會強調，「我方已做好相關準備，只要陸方開放即可實施」。

對於兩岸觀光開放，正率領陸生團訪台的馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天也在參訪故宮期間喊話：我方對大陸的禁團令、橙色警示是可以調整的，且因台灣目前仍維持疫情期間的種種限制，造成很多大陸團體沒辦法來，我們的團隊也沒辦法去，呼籲賴清德政府能做出調整，讓兩岸真正恢復過去的交流，才能降低衝突，降低戰爭的可能性。