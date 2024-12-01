兩岸觀策／戰火催發下馬龍訪台的意涵

當地時間廿七、八日兩天，「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）委員會會議在加拿大溫哥華召開，台灣入會案因未獲所有成員國共識，並未列入討論。會議召開同時，馬英九基金會邀請的陸生團廿七日抵達台灣。

委員會中僅決議成立哥斯大黎加的入會工作小組，由秘魯擔任主席展開入會程序。行政院經貿談判辦公室照例發表聲明，除表達深切失望，也呼籲成員國早日成立台灣入會工作小組，不要有政治考量。

地球另一角，英國下議院也在廿八日就一九七一年聯合國大會的二七五八號決議進行辯論，最終達致一項看法，認定二七五八號決議只確立中華人民共和國為中國在聯合國的唯一合法代表，但並不涉及台灣的政治地位，也未確立它對台灣的主權。而在此前，已有荷蘭、澳洲、加拿大以及歐洲議會，都作成類似的聲明或動議。

溫哥華、台北、倫敦的三個場景共同撐起了一個充滿弔詭而又矛盾的命題：台灣究竟要追尋什麼樣的兩岸關係？而其背後真正的大哉問是：台灣設想西方可以為自己謀得一個體面地位的嚮往，是否早已經是夢幻泡影？

陸生團裡最耀眼的是桌球名將馬龍。即使有人冀圖以「共產黨員」的身分將他抹黑，卻絲毫無損他的熱力。在多年對中國大陸極盡汙衊、否棄的仇恨宣傳後，馬龍幾乎只憑一人之力就將這垛心牆擊穿。學子對他的追逐與熱情，恍若兩岸關係從未陷入谷底。

問題在於，兩岸早已傷痕累累，為打擊民進黨政府的台獨操作，解放軍機艦天天在台灣周遭巡察、迴繞，兩岸開戰已像寫好的劇本，唯一不確定的只是第一聲砲響何時爆開。這個景況下，陸生團像是和平的最後巡禮與召喚，既彌足珍貴卻又怵目驚心。

自蔡英文八年多前主政後，台灣即單方押注美國，希冀華盛頓以其霸主的權威，將台灣拎進各個國際、經貿組織，但這個奢想顯然已經落空。蔡英文的致命錯誤是：將「九二共識」踩在腳下蹂躪，公然判處它的死刑。而其後果，必然是激起賴清德的台獨冒進主義，從而鎖死台灣對外空間，並將兩岸快速拖向戰爭。

三個場景各具意涵：馬龍的陸生團代表的是對曾經熱絡的兩岸關係的回望，是「九二共識」底下曾有的兩岸日常；台灣遲遲進不了CPTPP，則是否決「九二共識」後，台灣外交、經貿困窘的具體寫照；英下議院對二七五八號決議的撻伐，則是對台獨冒進主義的虛以委蛇。

賴清德及其黨徒迄今無法弄懂的是，加入CPTPP跟否定二七五八號決議並不是相互掩護的外交行動，而是相互掣肘的對立措施；後者愈是大張旗鼓，前者就愈是絕望無助，這兩者不但無法兼得，甚至將一併落空。相反地，加入CPTPP與兩岸青年交流的內生邏輯才是一致的，兩岸在一個彼此接受的政治默契下，不但可以和平共榮，還能並肩攻略全球。

西方已不是全球主義的掌旗人，中國才是。川普的孤立主義不是偶然現象，而是歷史滔滔大勢轉向的信號。台灣欲加入區域經貿整合，不要找錯了門。西方不斷在二七五八號決議上尋釁，目的並不是助台入聯，或為台灣找到獨立的秘徑，而是催發戰火。馬龍訪台，帶來的其實正是一條懸崖勒馬、改弦易轍的繮繩。