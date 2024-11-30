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陸委會：譴責共軍俄國軍事協作 破壞印太和平

中央社／ 台北30日電
陸委會表示，對於共軍、俄羅斯近日軍事協作破壞台海與印太區域和平穩定表達強烈譴責。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會表示，對於共軍、俄羅斯近日軍事協作破壞台海與印太區域和平穩定表達強烈譴責。（圖／聯合報系資料照片）

陸委會表示，對於共軍、俄羅斯近日軍事協作破壞台海與印太區域和平穩定表達強烈譴責，中共不僅是台海不穩定根源，更是亞太區域麻煩製造者。

大陸委員會（陸委會）30日晚透過新聞參考資料指出，共軍機艦持續擾台，近3日累計共軍機64架次、共艦22艘、施放高空氣球5枚，其中共軍機逾越海峽中線進入北部及西南空域37架次；共軍於28日晚再次執行「聯合戰備警巡」。

陸委會表示，中共持續對台軍事脅迫外，共軍與俄國於28日共同派遣11架戰機侵入韓國航空識別區，使韓國空軍緊急升空攔截；29日共軍與俄國在日本海相關空域組織實施第9次聯合空中戰略巡航。

陸委會批評，這些行徑證明，中共不僅是台海不穩定根源，更是亞太區域麻煩製造者。北京長期在印太區域對台灣與各方軍事恫嚇，衝擊區域安全穩定，企圖改變以規則為基礎的國際秩序，這才是造成兩岸關係緊張與台海和平不穩定關鍵。

陸委會強調，政府將持續與民主陣營合作，共同遏制中共擴張與脅迫作為，善盡維護區域安全與全球和平的國際責任。

中共 共軍 陸委會

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