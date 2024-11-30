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想打造「盛事之都」 香港宣布：每年最多支持十個盛事項目

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
香港準備打造成「盛事之都」。圖為11月29日香港大館高達12米的耶誕樹亮燈，化身奇幻遊樂場的檢閱廣場中央綻放閃耀，變幻色彩，吸引不少遊人拍照。圖／中通社
香港準備打造成「盛事之都」。圖為11月29日香港大館高達12米的耶誕樹亮燈，化身奇幻遊樂場的檢閱廣場中央綻放閃耀，變幻色彩，吸引不少遊人拍照。圖／中通社

香港一年來大辦「盛事」，意在創出「盛事經濟」來令香港成為「盛事之都」。香港政府11月30日宣布文化藝術盛事基金運作及申請的安排，說目標是每年最多支持十個「盛事」項目。

香港政府宣佈的是「優化文化藝術盛事基金運作及申請安排」，強調在審批準則中，會加強受資助活動須具備帶動旅遊及經濟的元素，把藝術文化與社會經濟發展融合，為香港整體社會帶來正面作用。具體安排是採用固定申請周期，每年接受三輪申請，截止日期分別為每年的4月、8月和12月的最後一個工作日。

港府文化體育及旅遊局稱，有關安排可鼓勵活動主辦方作更充足規劃，也可讓基金一併考慮同一輪收到的申請，在同一輪申請期中，選取最多四個項目，並決定相應的資助金額，目標是每年共支持最多十個項目，以便更有效善用資源。

新機制將於明年1月1日正式生效，並適用於明年7月起舉行的活動。明年上半年舉行的活動，當局會作出特別過渡安排，容許按現行要求遞交申請。

文藝盛事委員會委員伍婉婷稱，基金成立之初香港欠缺盛事，基金目的是協助盡快推出不同盛事活動鼓舞港人，但如今責任已有不同，委員會期望受資助盛事具文創特色，同時支持本地旅遊和經濟發展。

今次新安排中提出引入配對資助，以鼓勵活動主辦方尋求商業贊助，伍婉婷指過去受資助盛事均有商業及其他單位的投入，文創產業發展必須積極發揮市場作用，不能單靠公帑支持。

文創產業 經濟發展 香港

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