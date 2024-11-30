薄瓜瓜在台婚禮致詞談到父母 宣稱兩人為大局犧牲

前中共重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜來台成婚。據社群媒體X「李老師不是你老師」發布的貼文，薄瓜瓜結婚致詞提到父母薄熙來與谷開來時宣稱「他們是忍辱負重、為人民大局犧牲」。

薄瓜瓜日前來台，23日晚間與宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜在新竹舉行婚禮。因薄瓜瓜「紅三代」的背景，加上雙親在中共政治鬥爭中落敗，令這場婚禮備受矚目。

婚禮在23日於新竹南園舉行，婚宴全程未對外公開，也未見政治人物或名人出席，直到近期才陸續有婚禮內部的畫面曝光在X平台上，包括新人在賓客面前跳舞以及一紅一黃的舞龍舞獅表演。

薄瓜瓜身穿白色西裝向賓客致意。他在致詞時說，「家為小義，國為大義，國家為重，心懷大義。我爸爸媽媽以身作則，慷慨激昂，忍辱負重，為人民為大局犧牲」。

薄瓜瓜在致詞時也提到台灣，「她（許惠瑜）也跟我宣揚台灣8年之久，來到才知道，的確是水果甜、人更甜」，「所有人都好溫柔，就連這幾天在電視上評論我的，不管說什麼，台灣腔一出，我就感覺很親切」。

2013年9月中國法院宣判薄熙來涉嚴重違紀違法，依受賄、貪汙、濫用職權等罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，關入秦城監獄至今。

谷開來則在2012年因捲入英國商人海伍德（NeilHeywood）命案，被指涉嫌殺害海伍德，判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身。薄瓜瓜從父母被判刑以來一直留在海外，行事轉趨低調。