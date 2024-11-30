快訊

曝柯文哲稱救過太多人 陳佩琪淚喊：我等你回來

衰男被誤診「生殖器遭注射藥物」 一怒告上法院獲破紀錄天價賠償

酒精不是萬用消毒劑！8種不能用酒精擦的生活用品 沒變乾淨反而先壞了

聽新聞
0:00 / 0:00

薄瓜瓜在台婚禮致詞談到父母 宣稱兩人為大局犧牲

中央社／ 台北30日電
網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。圖／翻攝自社群平台「X」
網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。圖／翻攝自社群平台「X」

前中共重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜來台成婚。據社群媒體X「李老師不是你老師」發布的貼文，薄瓜瓜結婚致詞提到父母薄熙來與谷開來時宣稱「他們是忍辱負重、為人民大局犧牲」。

薄瓜瓜日前來台，23日晚間與宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜在新竹舉行婚禮。因薄瓜瓜「紅三代」的背景，加上雙親在中共政治鬥爭中落敗，令這場婚禮備受矚目。

婚禮在23日於新竹南園舉行，婚宴全程未對外公開，也未見政治人物或名人出席，直到近期才陸續有婚禮內部的畫面曝光在X平台上，包括新人在賓客面前跳舞以及一紅一黃的舞龍舞獅表演。

薄瓜瓜身穿白色西裝向賓客致意。他在致詞時說，「家為小義，國為大義，國家為重，心懷大義。我爸爸媽媽以身作則，慷慨激昂，忍辱負重，為人民為大局犧牲」。

薄瓜瓜在致詞時也提到台灣，「她（許惠瑜）也跟我宣揚台灣8年之久，來到才知道，的確是水果甜、人更甜」，「所有人都好溫柔，就連這幾天在電視上評論我的，不管說什麼，台灣腔一出，我就感覺很親切」。

2013年9月中國法院宣判薄熙來涉嚴重違紀違法，依受賄、貪汙、濫用職權等罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，關入秦城監獄至今。

谷開來則在2012年因捲入英國商人海伍德（NeilHeywood）命案，被指涉嫌殺害海伍德，判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身。薄瓜瓜從父母被判刑以來一直留在海外，行事轉趨低調。

編輯推薦

婚禮 薄熙來 薄瓜瓜

延伸閱讀

薄瓜瓜婚禮畫面意外曝光首外流 大陸網民惡評：好土的審美

薄瓜瓜竹縣南園婚宴晚間登場 未見政治人物出席

薄瓜瓜婚禮從中午辦到入夜 下午迎賓派對歡呼聲不斷

出動黑傘人牆！防賓客曝光 薄瓜瓜婚宴保密到家

相關新聞

薄瓜瓜在台婚禮致詞談到父母 宣稱兩人為大局犧牲

前中共重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜來台成婚。據社群媒體X「李老師不是你老師」發布的貼文，薄瓜瓜結婚致詞提到父母薄熙來與谷...

國台辦提兩岸旅遊4障礙 陸委會：是陸方不放陸客來

就兩岸觀光爭議，大陸國台辦昨天深夜發文稱民進黨政府有4項障礙，還批陸委會「罔顧事實、倒打一耙」。對此，陸委會30日也以「...

中國廣電總局：網路直播不可踩涉政有害紅線

中國國家廣電總局昨天在廈門召開座談會，要求各大網路直播平台「不踩涉政有害的紅線」。要牢牢把握「正確政治方向」、輿論導向、...

中共黨媒主筆因間諜案獲罪 家人：中國司法系統破產

中共黨媒光明日報評論部副主任董郁玉被控涉嫌從事間諜活動而獲刑。他的家人發表聲明抨擊法院在沒有證據情況下判處董郁玉7年徒刑...

小三通復航首例陸客死亡案 各單位高效協助圓滿落幕

金門地區在11月28日晚間傳出一名來自廈門的66歲陳姓男子隨旅行團來金門旅遊，不料途中突發心肌梗塞，送醫急救無效身亡，此...

南韓駐中國大使鄭在浩下月離任 新任大使估將上任

南韓駐中國大使館29日表示，駐中國大使鄭在浩的離任儀式將於下月10日在使館舉行。外交界據此預測，新任南韓駐中國大使和中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。