馬龍來台「兩岸乒乓」惹議　蕭旭岑：綠委有意見就修憲

馬英九基金會邀請陸生團來台，所到之處均引起話題，對於昨日大陸桌球運動員馬龍和台灣好手切磋，是「乒乓外交」還是「兩岸乒乓」引起討論，馬英九基金會執行長蕭旭岑30日回應反問，「我說兩岸乒乓不好嗎」，根據中華民國憲法，台灣跟大陸地區同屬一個國家，若民進黨有意見就應該去修憲，不要用「新兩國論」製造兩岸緊張。

陸生參訪團一行今日上午抵達故宮博物院，馬龍持續展現高人氣，現場有過百名粉絲守候，一行在聽取簡報後，部分自由參觀，以北京體育大學學生身分來台的馬龍，和清華大學的2020東京奧運射擊金牌楊倩等，則由蕭旭岑幾乎全程陪同參觀。

期間，就昨日訪團到文化大學進行桌球交流，馬龍與台灣桌球好手陳思羽、蔣澎龍切磋，被形容是「乒乓外交」，蕭旭岑則說是「兩岸乒乓」，引起是否矮化的討論。蕭旭岑今天回應說，根據中華民國憲法，兩岸本來就不是兩個國家，台灣跟大陸地區都屬於一個國家。

蕭旭岑表示，自己是根據中華民國憲法來講，民進黨立委如果有意見就去修憲，「如果不敢修憲，就請他們乖乖遵照憲法」，不要用「新兩國論」製造兩岸緊張。

蕭旭岑並指，從去年的丁寧到今年的馬龍，讓台灣許多喜愛桌球的民眾感到振奮，這是非常好的情況，民進黨的政客不要再用意識形態去毒害台灣人，台灣人要有自信，台灣人是接納大陸同胞的。他也提到，此次來台大部分都是學生，因為陸委會三令五申，所以過程並沒有談到政治，而是主要向他們介紹台灣真實的情況，讓他們更了解台灣。

另，就近日兩岸觀光議題引起大陸國台辦和我陸委會隔空交鋒，蕭旭岑首先表示，這兩天有碰到熱情的民眾主動跟他說，此次陸生團來得非常好，看到兩岸交流的熱絡，又燃起一絲希望，因此，他想利用這個機會向兩岸政府喊話，希望能重啟旅遊觀光交流，特別是我政府用禁團令、橙色警示恐嚇國人到大陸去，這是可以調整的。