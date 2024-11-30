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小三通復航首例陸客死亡案 各單位高效協助圓滿落幕

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
來金門旅遊意外猝死的陳姓陸客，家人在處理完後事，今天上午搭乘8點半小三通返回廈門。圖／民眾提供
來金門旅遊意外猝死的陳姓陸客，家人在處理完後事，今天上午搭乘8點半小三通返回廈門。圖／民眾提供

金門地區在11月28日晚間傳出一名來自廈門的66歲陳姓男子隨旅行團來金門旅遊，不料途中突發心肌梗塞，送醫急救無效身亡，此為小三通復航以來，首起陸客死亡案例，在金門縣政府與海基會、陸委會等單位的通力協助下，家屬高效處理好陳男後事與相關程序，今天上午搭乘8點半小三通返廈門。

陳男家屬一行7人在今天上午搭乘8時30分小三通船班返廈，對金門各界協助深表感謝，特別是海基會人員的全程陪同，讓整起事件得以圓滿處理。據了解，家屬原本對事件起因有疑問，但在檢察官及法醫的詳細說明下，理解並接受「自然死亡」結論。

這起事件發生在28日，陳男與妻子及友人來金門參加旅遊團，早上抵達金門時便感到身體不適、呼吸困難，在服用心血管疾病藥物，症狀未見好轉，下午5時許，旅遊團來到金城車站附近遊覽時，陳男再度出現不適，其妻子及領隊、導遊陪同就醫，但陳男表示要先上廁所，一行人攙扶他進車站內廁所。

據了解，陳男當時已無力自行行走，需兩人攙扶進入廁所，並表示身體極度疲憊，直喊「想睡覺」，進入廁所後，陳男突然倒地，同行者趕緊呼救，救護車將陳男送醫，沿途病情穩定，但在距離醫院僅剩100公尺時，陳男突然意識模糊、生命徵象惡化，儘管送至金門醫院後展開搶救，仍於晚間7時20分宣告不治。

陳姓男子家屬一行昨日中午搭乘小三通船班抵達金門，在陸委會及海基會人員陪同下辦理相關手續，金門地檢署檢察官也到殯葬所與家屬完成遺體相驗，確認死因為心肌梗塞，排除外力介入，並於當日下午完成死亡證明及火化證明的辦理，遺體於14時30分火化。

縣議員王國代昨日在金門縣議會定期會中，也就這起案件，質詢金門副縣長李文良，李文良表示，縣府對該事件深感遺憾，並基於人道立場全力協助家屬處理後事。他指出，小三通復航後，陸客來金門旅遊已超過2萬人次，此次突發事件雖是首例，但過往疫情前也有類似案例可供參考。縣府將在現有模式基礎上進一步微調，完善應急處理機制，並計劃近期與兩岸高層進行事務性對接，以提升協作效率。

來金門旅遊意外猝死的陳姓陸客，家人在處理完後事，今天上午搭乘8點半小三通返回廈門，神情悲痛。圖／民眾提供
來金門旅遊意外猝死的陳姓陸客，家人在處理完後事，今天上午搭乘8點半小三通返回廈門，神情悲痛。圖／民眾提供
來金門旅遊意外猝死的陳姓陸客，家人在處理完後事，今天上午搭乘8點半小三通返回廈門，陳男家屬相當感謝縣府、海基會、陸委會人員此行的高效協助。圖／民眾提供
來金門旅遊意外猝死的陳姓陸客，家人在處理完後事，今天上午搭乘8點半小三通返回廈門，陳男家屬相當感謝縣府、海基會、陸委會人員此行的高效協助。圖／民眾提供
一名來自廈門的66歲陳姓男子，昨天隨旅行團來金門旅遊，在就醫前表示要先上廁所，一行人攙扶他進車站內廁所。圖／民眾提供
一名來自廈門的66歲陳姓男子，昨天隨旅行團來金門旅遊，在就醫前表示要先上廁所，一行人攙扶他進車站內廁所。圖／民眾提供

小三通 金門 陸客

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