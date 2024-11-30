快訊

有你嗎？名字有「中華隊冠軍」任一字、海洋公園「免費入園」

香川照之性醜聞後「試水溫」挨罵噁心！沉寂2年確定電視劇復出

有房有地還保值…年輕人為何不愛透天了？網曝缺點：鄰居違停超崩潰

中國廣電總局：網路直播不可踩涉政有害紅線

中央社／ 北京30日電
網路直播示意圖。圖／ingimage
網路直播示意圖。圖／ingimage

中國國家廣電總局昨天在廈門召開座談會，要求各大網路直播平台「不踩涉政有害的紅線」。要牢牢把握「正確政治方向」、輿論導向、價值取向，堅決杜絕「涉政有害內容」在網路直播節目中滲透傳播。

北京日報報導，由中國國家廣電總局網絡視聽司以「網絡直播節目管理座談會」為名召開的這場座談會，與會者包括中國商務部電子商務司，北京、上海、浙江等省級廣電局，中國網絡視聽節目服務協會，抖音、快手等網路直播平台，以及芒果MCN、河南大象MCN、無憂傳媒等MCN（多頻道網路）機構及多家直播平台與會。

報導指出，與會者深入學習貫徹習近平文化思想及中共20屆三中全會精神，貫徹落實中共總書記習近平在20屆中央政治局第17次集體學習時的講話精神，貫徹落實廣電總局黨組部署要求，研究謀劃加強網路直播節目管理，推動網路直播高質量發展。

會議指出，近年來，網絡直播快速發展、日益普及，但也存在導向不良、內容低俗、主播良莠不齊、商業營銷混亂、製假造假等突出問題，嚴重擾亂網路視聽生態，侵害社會公共利益，阻礙「誠信社會」建設，亟待進一步加強治理。

這場會議強調，網路直播節目要做到「不踩紅線、堅守底線、勇攀高線」。首先就是不踩「涉政有害的紅線」。要提高政治站位，切實增強「政治判斷力、政治領悟力和政治執行力」，牢牢把握「正確政治方向」、輿論導向、價值取向，堅決杜絕「涉政有害內容」在網路直播節目中滲透傳播。

會議指出，要「堅守道德法律的底線」。嚴防「追星炒星、泛娛樂化」等不良傾向，及時曝光典型案例。要督導網路主播和節目自覺抵制「低俗、庸俗、媚俗，絕不能做市場和流量的奴隸」。

會議還提到，要「勇攀精品力作的高線」。要鼓勵創作者「圍繞重大主題、把握重大節點」，充分發揮網路直播節目優勢特點，「講好中國故事，唱響新時代主旋律最強音」。

根據報導，與會單位表示，將確實落實會議精神，圍繞上述「三線」管理要求，加強內部管理及交流合作，提升創造高度，共同推動網路直播行業高質量發展。

網路直播

延伸閱讀

習近平談新時代馬克思主義 強調「兩個結合」

苗華被戴頭套帶走？習近平公開羞辱軍委 曝「恐怖統治」

感恩節談話 拜登籲別對加墨增關稅 川普祝「極左瘋子」快樂

傳中共中央軍委委員苗華 11月9日戴著頭套被多名士兵抓走

相關新聞

國台辦提兩岸旅遊4障礙 陸委會：是陸方不放陸客來

就兩岸觀光爭議，大陸國台辦昨天深夜發文稱民進黨政府有4項障礙，還批陸委會「罔顧事實、倒打一耙」。對此，陸委會30日也以「...

中國廣電總局：網路直播不可踩涉政有害紅線

中國國家廣電總局昨天在廈門召開座談會，要求各大網路直播平台「不踩涉政有害的紅線」。要牢牢把握「正確政治方向」、輿論導向、...

中共黨媒主筆因間諜案獲罪 家人：中國司法系統破產

中共黨媒光明日報評論部副主任董郁玉被控涉嫌從事間諜活動而獲刑。他的家人發表聲明抨擊法院在沒有證據情況下判處董郁玉7年徒刑...

小三通復航首例陸客死亡案 各單位高效協助圓滿落幕

金門地區在11月28日晚間傳出一名來自廈門的66歲陳姓男子隨旅行團來金門旅遊，不料途中突發心肌梗塞，送醫急救無效身亡，此...

南韓駐中國大使鄭在浩下月離任 新任大使估將上任

南韓駐中國大使館29日表示，駐中國大使鄭在浩的離任儀式將於下月10日在使館舉行。外交界據此預測，新任南韓駐中國大使和中國...

半夜交鋒陸委會 陸國台辦點名「兩岸旅遊問題」4項癥結

兩岸觀光議題最近因為旅遊業者到交通部觀光署陳情盼解除「禁團令」，受到兩岸官方重視與數次隔空交火，大陸國台辦29日晚間接近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。