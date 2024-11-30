陸官媒主筆董郁玉 涉間諜罪判7年

大陸官方媒體「光明日報」評論部副主任董郁玉涉嫌從事間諜活動被拘留兩年多後，北京法院昨天依間諜罪判處他七年徒刑。

路透報導，昨天北京第二中級人民法院外有大批警方駐守，最少有七輛警車。一名美國外交官表示，他們被禁止到法庭內聽審。

路透此前報導，據美國國家新聞俱樂部的聲明，董郁玉於二○二二年二月與一名日本外交官午餐期間被警方拘留。自從他於去年七月接受過一次閉門審訊後，便一直被拘留在北京的監獄。

他被捕時，他會見的日本外交官也被拘留數小時，引發日本外務省的強烈抗議，外交官後來被釋放。

紐約時報去年採訪董郁玉的家人後報導指出，董郁玉是光明日報評論部副主任兼專欄作家，數十年來，勤於筆耕的董郁玉一直與外交官和記者等外國人士頻繁往來。據董郁玉的家人表示，中國大陸現正將這些往來關係視為證據，並認為他可能是日本或美國的間諜。

六十二歲的董郁玉一九八七年獲得北京大學法律系碩士學位後加入「光明日報」。他曾為以倡導改革稱著的歷史雜誌「炎黃春秋」和「紐約時報」中文網站撰寫評論。

路透報導，董曾在中國媒體和自由派學術期刊上撰寫有關法律改革和社會問題等觀點文章，並與人合編了一本促進中國法治的書。