兩岸青年網路文學大賽 王在希：中華文化是兩岸信仰

第四屆兩岸青年網路文學大賽頒獎典禮暨第五屆啟動儀式11月28日在杭州舉行。大陸前國台辦副主任王在希在致詞時表示，中華文化是連結海峽兩岸同胞的最主要紐帶、共同精神家園，也是海內外所有中華兒女的共同信仰。而優秀網路文學作品不僅是網路時代中華文化及美學精神的重要載體，也是傳統文化血脈延續的重要管道。

據浙台微訊微信公眾號29日消息，本次活動台陸雙方出席者包含王在希、大陸國台辦新聞局局長陳斌華、浙江省台辦主任徐曉光、兩岸企業家峰會現代服務業及文化創意產業合作推進小組副召集人裘小玲、浙江省台辦副主任周晁利、台北市影音節目製作商業同業公會理事長陳仲祺、台灣聯合文學總編輯周昭翡、台灣聯合文學總經理李文吉、愛奇藝文學副總編輯陸樂等150多人。

王在希在會上表示，中共總書記習近平在會見馬英九一行時強調，中華文化是中華民族的精神命脈，是兩岸同胞共同的精神家園。兩岸同胞要堅定中華文化自信，自覺做中華文化守護者、傳承者、弘揚者，增強中華民族歸屬感、認同感、榮譽感，鑄牢中華民族共同體意識。

王在希續指，構建中華民族共同體，首先要弘揚博大精深的中華文化。「中華文化是連結海峽兩岸同胞的最主要紐帶，是爭取台灣同胞實現國家民族認同的有效途徑，是兩岸同胞共同的精神家園，也是海內外所有中華兒女的共同信仰。」優秀的網路文學作品不僅是網路時代中華文化以及美學精神的重要載體，也是傳統文化血脈延續的重要管道。

而大陸國台辦新聞局長陳斌華則說，兩岸青年網路文學大賽已成為兩岸青年交流的品牌，影響越來越大。大賽邀請優酷、愛奇藝等大陸知名視聽、影視公司參與，延伸網路文學產業鏈、價值鏈，拓展兩岸網路文學交流、青年交流的廣度與深度。期望大賽獲獎作品有機會搬上螢幕和網路視聽平台，成為兩岸同胞喜愛的「爆款劇」。

陳斌華稱，博大精深的中華文化既是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬，也是展開文學創作的根本和泉源。期待兩岸青年作家立足新時代，創作出更多膾炙人口的網路作品，在以文會友中加深友誼共同成長，為兩岸關係貢獻青春力量。