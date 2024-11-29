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UNIQLO總裁稱「不用新疆棉」衝微博熱搜 大陸社媒呼籲抵制

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UNIQLO。 路透社
UNIQLO。 路透社

（德國之聲中文網）優衣庫UNIQLO）所屬的迅銷（Fast Retailing）公司總裁柳井正在東京接受BBC採訪的影片28日發布。

在影片中，柳井正談及希望將在華的優衣庫分店從900-1000家擴張至3000家。主持人接下來提問有關優衣庫是否使用新疆棉的爭議，並表示2021年柳井正對此不置可否。柳井正回答說，優衣庫沒有使用新疆棉。他說，「談及我們使用什麼棉花…」接著，他轉而說道，「實際上，這太政治化了，如果我再多說的話。我們就說到這裡吧。」

周五，「新疆棉」成為微博熱搜。

大陸外交部發言人毛寧周五下午答記者問時，就柳井正的表態回應稱：「新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一。我們希望有關企業能夠排除政治壓力和不良干擾，獨立自主做出符合自身利益的商業決策。」

在微博上毛寧回答的這一影片下，有評論要求「抵制優衣庫」。 「這已經不是此品牌第一次出此言論了，反正從它們第一次這麼說起，就沒買過什麼優衣庫了」。「上一個抵制新疆棉的H&M已經涼了」。也有評論寫道：「中美角力，企業也難」。

外國企業的「雷區」

大陸是優衣庫所屬的迅銷公司最大的海外市場。包括台灣和香港在內的大中華區銷售額佔到該公司營收的20%以上。

對在大陸有大規模存在的外國企業來說，從新疆採購成為一個敏感的地緣政治雷區。

這在2021年優衣庫的競爭對手H&M的經歷可見一斑。當時，H&M在網站上發表了一則聲明，對於新疆強制勞工的指控深表關切，並表示不會再從那裡採購棉花。

此後，H&M在主要電商平台的店鋪被屏蔽，在大陸的地圖應用上也被屏蔽。一些其它西方品牌包括Nike、PUMA、Burberry、adidas等也卷入爭議中。

今年9月，大陸商務部對Calvin Klein和Tommy Hilfiger的母公司PVH展開調查。商務部公告稱，美國PVH集團涉嫌「在缺乏事實依據的情況下」，針對新疆棉等產品採取「無端抵制」。

據媒體報導，PVH表示，將按照相關規定作出回應。

（綜合報導）

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UNIQLO 人權 優衣庫 品牌 新疆棉

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