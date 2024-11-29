中共官場大調動！多位地方要員跨省履新職 背景多有金融經歷

進入11月中下旬，中共官場出現一波不小的調動，範圍涵蓋多達11省份的副省級以上官員，以及中央機關、國企等多個部門，而這波調動，多位官員仍具有金融經歷。

從地方層級來看，短短十幾天內，中共宣布嘎瑪澤登任西藏自治區代理主席、吳偉任上海市副市長、王林虎任湖北省委常委兼政法委書記、張國智任廣東省副省長、李忠軍任江蘇省副省長、魏曉奎任福建省副省長、姜國杰任重慶市副市長、單義任遼寧省副省長、王兵任甘肅省副省長、張韶華任山西省副省長、李鋒任海南省副省長。藏族出身的嘎瑪澤登，是最新一位正部級少數民族官員。

近日落馬的副省級官員則有上海市委常委、浦東新區區委書記朱芝松。而退居二線的易煉紅辭去浙江省人大常委會主任、西藏自治區政府主席嚴金海轉任自治區人大常委會黨組書記、天津市副市長楊兵則轉任市政協黨組成員。除副省級官員外，新任的各省廳長也相當多。

從中央層級來看，鄧志勇升任副部級的市場監管總局副局長、教育部副部長陳杰調任哈爾濱工業大學黨委書記，多家副部級央企也更換領導層，如雲南省副省長王浩調任中國信保公司黨委書記、中國銀行副行長張青松轉任中投公司董事長、蔡希良出任中國人壽保險公司董事長等。

這波調動比較值得注意的是多位地方要員都是跨省調動而非本省晉升，且不少人具有金融或證券經歷，如上海市副市長吳偉、甘肅省副省長王冰、江蘇省副省長李忠軍。

官媒人民日報旗下「中國經濟週刊」近期報導，近兩年來「金融副省長」們的新動向引人關注，似乎已成為一支幹部的生力軍，據該刊不完全統計，截至九月全大陸已有十餘個省份擁有「金融副省長」，這一現象背後，「有著服務地方經濟社會發展的現實需求，也成為金融幹部鍛煉提升的新路徑」。