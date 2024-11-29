美中換囚！大陸獲釋第3人涉兒童色情罪 外媒揭家庭有後台

美國日前與大陸達成換囚協議，雙方各互換3名對方囚犯返回本國，其中包括2名在美服刑的大陸間諜被提前釋放。外媒報導，第3名獲釋的大陸囚犯為兒童色情犯罪入獄的靳善霖，獲釋原因是其家庭「與中共黨內具影響力」者有關聯。

美媒披露美中將換囚後，美國白宮27日表示，大陸將釋放的3名美國公民為德州商人史威登（MarkSwidan）、歸化美籍的大陸移民李凱（Kai Li）及美籍香港人梁成運（John Leung）；大陸外交部發言人毛寧28日也宣布，經過大陸政府「不懈努力」，3名被美方「錯誤羈押」的大陸公民「平安回到祖國」。

紐約時報及CNBC先前報導，美方釋放的大陸公民，包括大陸國家安全部情報官員徐延軍，以及出身大陸、擔任徐延軍聯絡人的紀超群，二人都因涉及間諜行為被捕入獄服刑。

至於第3名獲釋的大陸公民，英國金融時報報導，是現年僅26歲的靳善霖（Jin Shanlin，音譯）。根據媒體先前報導，靳某2021在就讀美國德州南美以美大學（Southern Methodist University）博士班時，被查出擁有且散布600張的兒童色情圖片及影片而被捕。另有德州報導指稱，靳某擁有的相關圖片及影片多達4.7萬張。

2022年，靳某被德州當地法院以兒童色情罪判刑8年。而依監獄記錄顯示，靳某原定要服刑到2027年12月才能出獄。

金融時報報導指出，根據法庭記錄，靳某在德州受審期間，一名美國聯邦調查局（FBI）幹員作證指出，靳某的家庭「與大陸共產黨內具影響力的成員有關聯」。

在靳善林之前，就讀美國柏克萊音樂學院的大陸留學生吳曉磊（Wu Xiaolei，另譯吳嘯雷），2022年因恐嚇海外民主運動人士被捕，今年4月被刑9個月。但他也受惠於美中換囚而在9月中獲釋返國，引起議論。據指稱，吳某的父親曾任北京市門頭溝區稅務局長，母親也是北京市稅務人員。