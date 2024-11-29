陸客金門遊猝死檢察官完成相驗 死因排除外力介入

一名來自廈門的66歲陳姓男子，昨天隨旅行團來金門旅遊，不料在旅遊期間突發心肌梗塞，送醫急救無效身亡，成為小三通復航以來首起陸客死亡案例，金門地檢署檢察官下午已完成陳姓男子遺體相驗，認定意外事故，排除外力介入，隨即進行遺體火化，家屬預定明日上午返陸。

陳男的兒子、女兒等家屬一行7人，今天中午搭乘小三通船班抵達金門，隨即在陸委會及海基會人員陪同下到殯儀館與檢察官相驗屍體，據了解，家屬起初質疑是否為旅行社疏失，經檢察官及法醫說明為意外事故，家屬同意後，於下午1時半取得死亡證明。

陳家人於接近下午2點取得火化證明，遺體在2點30分左右進行火化，為確保家屬返陸後能順利處理後續事宜，家屬已在金門地方法院公證處辦理死亡證明及火化證明的公認手續。因金門地院需提供「親屬關係證明」，相關文件如居民戶口簿及常住人口登記卡已由大陸家屬拍照傳送，並迅速交由金門地院辦理。

據了解，家屬原訂12月1日返回廈門，但因為相關作業流程今天下午都已高效完成，家屬目前計劃搭乘明天上午8時30分的船班，惟因該班次客滿，目前正積極協調其他班次。