快訊

周年慶第2天火警！顧客吃一半帶食物逃命 新竹巨城回應了

中職／館長起爭議2019年開球被翻出 兄弟球團聲明解釋

陸客金門遊猝死檢察官完成相驗 死因排除外力介入

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
一名來自廈門的66歲陳姓男子，昨天隨旅行團來金門旅遊，在就醫前表示要先上廁所，一行人攙扶他進車站內廁所。圖／民眾提供
一名來自廈門的66歲陳姓男子，昨天隨旅行團來金門旅遊，在就醫前表示要先上廁所，一行人攙扶他進車站內廁所。圖／民眾提供

一名來自廈門的66歲陳姓男子，昨天隨旅行團來金門旅遊，不料在旅遊期間突發心肌梗塞，送醫急救無效身亡，成為小三通復航以來首起陸客死亡案例，金門地檢署檢察官下午已完成陳姓男子遺體相驗，認定意外事故，排除外力介入，隨即進行遺體火化，家屬預定明日上午返陸。

陳男的兒子、女兒等家屬一行7人，今天中午搭乘小三通船班抵達金門，隨即在陸委會及海基會人員陪同下到殯儀館與檢察官相驗屍體，據了解，家屬起初質疑是否為旅行社疏失，經檢察官及法醫說明為意外事故，家屬同意後，於下午1時半取得死亡證明。

陳家人於接近下午2點取得火化證明，遺體在2點30分左右進行火化，為確保家屬返陸後能順利處理後續事宜，家屬已在金門地方法院公證處辦理死亡證明及火化證明的公認手續。因金門地院需提供「親屬關係證明」，相關文件如居民戶口簿及常住人口登記卡已由大陸家屬拍照傳送，並迅速交由金門地院辦理。

據了解，家屬原訂12月1日返回廈門，但因為相關作業流程今天下午都已高效完成，家屬目前計劃搭乘明天上午8時30分的船班，惟因該班次客滿，目前正積極協調其他班次。

金門縣副縣長李文良表示，縣府全力協助家屬處理相關事宜，包括法律手續、公證文件及火化安排，展現了金門對兩岸旅客的人道關懷，未來縣府也將持續優化小三通相關應急處置機制，確保在突發事件中能更迅速有效地提供協助。

來金門旅遊的66歲廈門陳姓男子，昨天在旅遊期間突發心肌梗塞，送醫急救無效不幸身亡，他的兒子、女兒等家屬一行7人，今天中午搭乘小三通船班抵達金門辦理後事。圖／民眾提供
來金門旅遊的66歲廈門陳姓男子，昨天在旅遊期間突發心肌梗塞，送醫急救無效不幸身亡，他的兒子、女兒等家屬一行7人，今天中午搭乘小三通船班抵達金門辦理後事。圖／民眾提供

小三通 檢察官 金門 陸客

延伸閱讀

小三通復航首例！陸客遊金心梗猝死 家屬悲痛處理後事

陸客金門旅遊突發心肌梗塞 送醫搶救不幸身亡

「不如海邊吹吹風」首映 金門推影集專屬觀光路線

愛情影集《不如海邊吹吹風》台北首映 金門絕美風光推向國際

相關新聞

UNIQLO創辦人表態「不用新疆棉」惹議 陸外交部：盼排除政治壓力

日本服裝品牌Uniqlo（優衣庫）創辦人柳井正近日首度明確表示，不使用新疆地區的棉花，引發軒然大波，大陸外交部發言人毛寧...

CPTPP成員國大會擱置陸申請案 陸外交部：保持接觸溝通

對於有外媒報導，此次CPTPP成員國大會將擱置大陸的入會申請案，中國大陸外交部發言人毛寧29日表示，大陸積極參與亞太區域...

陸客金門遊猝死檢察官完成相驗 死因排除外力介入

一名來自廈門的66歲陳姓男子，昨天隨旅行團來金門旅遊，不料在旅遊期間突發心肌梗塞，送醫急救無效身亡，成為小三通復航以來首...

習近平談新時代馬克思主義 強調「兩個結合」

大陸29日在北京，舉行馬克思主義理論研究與建設工程工作會議，會上傳達中共總書記習近平的「重要指示」。習近平說，要堅持「兩...

苗華被戴頭套帶走？習近平公開羞辱軍委 曝「恐怖統治」

中國國防部昨官宣中央軍委委員苗華嚴重違紀遭停職調查，震撼各界。外傳苗華被多名士兵戴上頭套抓走。有評論分析，中共總書記習近...

靠山落馬仍獲國防部高調背書 董軍「沒被查」真的穩了？

中國國防部長董軍27日被外媒指出其已經涉貪被查，消息一出受到極大關注，中國外交部先回應此為「捕風捉影」後，中國國防部發言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。