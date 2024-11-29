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尼泊爾總理下周訪陸 將見習近平、李強

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
奧利將再次以尼泊爾總理身分訪問中國大陸。圖為他過去訪陸時，在北京人民大會堂與大陸國家主席習近平舉行會見。 中新社
奧利將再次以尼泊爾總理身分訪問中國大陸。圖為他過去訪陸時，在北京人民大會堂與大陸國家主席習近平舉行會見。 中新社

尼泊爾總理奧利將於12月2日至5日訪問中國大陸，大陸外交部發言人毛寧29日說，此次訪問期間，大陸國家主席習近平將會見奧利，國務院總理李強、人大委員長趙樂際將分別與他會面，兩國領導人將就深化中尼傳統友誼，拓展雙方共建「一帶一路」和各領域交流合作，以及共同關心的國際區域議題深入交換意見。

據大陸外交部網站，毛寧29日下午宣布，應李強邀請，奧利將於12月2日至5日對中國進行正式訪問。例行記者會上，毛寧進一步就奧利此行作介紹。

毛寧說，奧利曾兩度以尼泊爾總理身分訪華，為推動中尼關係發展做出重要貢獻。

毛寧表示，中國和尼泊爾是山水相連的傳統友好鄰邦，2019年，習近平對尼泊爾進行歷史性國事訪問，兩國關係提升為面向發展與繁榮的世代友好的戰略夥伴關係。近年來，雙方認真落實兩國領導人達成的重要共識，推動中尼關係取得豐碩成果。

毛寧說，中方願和尼方一道，以奧利訪華為契機，增進戰略互信，拓展務實合作，深化高品質共建「一帶一路」合作，推動中尼戰略合作夥伴關係不斷取得新進展。

值得注意的是，這是奧利於今年7月15日，第三次出任尼泊爾總理後的首次外訪，但他選擇訪問中國大陸而非印度，近日印度媒體《第一郵報》、《印度快報》等紛紛報導稱此行是「打破傳統」。

尼泊爾 毛寧 關係

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