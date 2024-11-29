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UNIQLO創辦人表態「不用新疆棉」惹議 陸外交部：盼排除政治壓力

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到大陸輿論撻伐。(路透)
日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到大陸輿論撻伐。(路透)

日本服裝品牌Uniqlo（優衣庫）創辦人柳井正近日首度明確表示，不使用新疆地區的棉花，引發軒然大波，大陸外交部發言人毛寧29日也做出回應說，希望有關企業能夠排除政治壓力和不良干擾，獨立自主做出符合自身利益的商業決策。

毛寧29日主持外交部例行記者會，她表示，「新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一」，我們希望有關企業能夠排除政治壓力和不良干擾，獨立自主做出符合自身利益的商業決策。

值得注意的是，2022年，新疆棉人權問題遭美國抵制，引發大陸內部強烈反彈，國際知名品牌如H&M、Nike、Burberry、Esprit和Adidas等，都在大陸市場遭到撻伐之際，當時Uniqlo恰恰是因為未明確表態，希望在中美之間維持「中立」立場而逃過一劫。

因此，在柳井正近日接受BBC訪問，談到公司衣物材料來源時表示，「我們沒有使用（新疆棉）」，又說「話題太政治化了，我們還是到此為止」後，仍在大陸輿論引起熱烈討論，社交平台微博上已出現多個相關討論話題，有大陸網友留言，「下架優衣庫」、批評該品牌是「吃飯砸鍋」。

據陸媒報導，大陸是Uniqlo最大的生產基地，也是該品牌門市體量最大的市場，在截至2024年8月底的2024財年財報中，Uniqlo在大陸中華區的營收成長為9.2%，營業利潤則微增0.5%。當時，Uniqlo在大中華區的門市數量累計達1032家，其中926家在大陸。

不過，Uniqlo也曾就今年大陸與香港市場收益成長的下降表示，大陸消費者的心態發生轉變，年輕一代不再選擇品牌，而是購買平價替代品。

人權 優衣庫 品牌 新疆棉 毛寧

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