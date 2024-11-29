CPTPP成員國大會擱置陸申請案 陸外交部：保持接觸溝通

對於有外媒報導，此次CPTPP成員國大會將擱置大陸的入會申請案，中國大陸外交部發言人毛寧29日表示，大陸積極參與亞太區域合作與經濟整合，推動加入CPTPP進程，與各方就此保持接觸、溝通和磋商。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會27日在加拿大溫哥華登場，兩岸均爭取加入受到關注，但有外媒報導稱，台灣和大陸的入會申請案將在此次會議中被擱置，大會並已同意成立工作小組審議哥斯大黎加加入協定的事宜。

對此，毛寧29日在大陸外交部例行記者會上回應說，關於CPTPP，中方的立場是一致明確的。

毛寧表示，中國大陸堅定倡導貿易自由化、便利化，積極參與亞太區域合作與經濟整合。我們主動對接國際高標準經貿規則，積極擴大自主開放，推動加入CPTPP進程，與各方就此保持接觸、溝通和磋商。

CPTPP創始會員國包括日本、澳洲、紐西蘭、加拿大、秘魯、智利、墨西哥、汶萊、新加坡、越南和馬來西亞，而第一個新成員英國，將於今年12月15日正式加入。

而大陸和台灣，分別於2021年9月16日、9月22日提出申請加入CPTPP，但三年多來，都未被啟動加入程序。