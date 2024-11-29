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習近平談新時代馬克思主義 強調「兩個結合」

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
就新時代的馬克思主義理論研究與建設工程，習近平強調「兩個結合」。新華社
就新時代的馬克思主義理論研究與建設工程，習近平強調「兩個結合」。新華社

大陸29日在北京，舉行馬克思主義理論研究與建設工程工作會議，會上傳達中共總書記習近平的「重要指示」。習近平說，要堅持「兩個結合」，紮根中國大地、賡續中華文脈、厚植學術根基，為推動馬克思主義中國化時代化做出更大貢獻。

據新華社，習近平表示，馬克思主義理論研究和建設工程是中共的思想理論建設的基礎工程、策略工程。

他強調，新時代新征程，要堅持守正創新，聚焦學習宣傳貫徹新時代中國特色社會主義思想，著力深化體系化、學理化研究闡釋，著力增強學習宣傳的針對性、實效性，推動中共的創新理論更加深入人心。

習近平說，要堅持「兩個結合」，紮根中國大地、賡續中華文脈、厚植學術根基，深入研究以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業實踐中​​的重大問題，加快構建中國哲學社會科學自主知識體系，培養高素質理論人才，為推動馬克思主義中國化時代化做出更大貢獻。

據報導，馬克思主義理論研究與建設工程工作會議11月29日在北京召開，會上傳達了習近平的「重要指示」，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並致詞。

蔡奇稱，習近平提出了堅持「兩個結合」推動馬克思中國化時代化的殷切希望，為新時代工程的實施提供了重要遵循。他還說，我們要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，貫通學習領會、一體貫徹落實。

所謂「兩個結合」，是習近平2021年提出的政治術語，指的是「把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合」。

習近平

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