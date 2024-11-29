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小三通復航首例！陸客遊金心梗猝死 家屬悲痛處理後事

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
陳男的兒子、媳婦等家人今天搭乘小三通船班，約在12點多抵達金門，海基會人員特別到碼頭提供協助。圖／民眾提供
陳男的兒子、媳婦等家人今天搭乘小三通船班，約在12點多抵達金門，海基會人員特別到碼頭提供協助。圖／民眾提供

一名來自廈門的66歲陳姓男子，昨天隨旅行團來金門旅遊，不料在旅遊期間身體不適，最終不幸因心肌梗塞，經送醫急救無效不幸身亡，成為小三通復航以來首起陸客死亡案例。事件發生後，金門縣政府、陸委會及海基會與紅十字會都迅速介入協助，目前遺體已送至殯葬所，若檢察官相驗過程順利，今日將進行火化，家屬最快搭晚班船返回廈門。

據了解，陳男當日早上抵達金門時便感到身體不適、呼吸困難，在跟妻子講了之後，隨即服用心血管疾病藥物，但症狀未見好轉，下午5時許，旅遊團來到金城車站附近遊覽時，陳男再度出現不適，其妻子及領隊、導遊提議陪同就醫，但陳男表示要先上廁所，一行人攙扶他進車站內廁所。

相關人士表示，陳男當時，已無力自行行走，需兩人攙扶進入廁所，並表示身體極度疲憊，直喊「想睡覺」，進入廁所後，陳男突然倒地，妻子與旅伴見狀，立即請導遊協助撥打119求助。

救護車於下午6時許抵達現場，陳男由救護人員攙扶上車，當時意識尚清楚，還能回答救護人員的問話，然途中病情急轉直下，距離醫院僅剩100公尺時，陳男突然意識模糊、生命徵象惡化，儘管送至金門醫院後立刻展開搶救，仍於晚間7時20分宣告不治。

陳男的兒子與媳婦今天搭乘上午11點半的小三通船班，約在12點多抵達金門，目前包括陸委會、海基會人員與檢察官都在殯葬所與家屬研商，據了解，家屬本來想把大體帶回去，但考量兩岸法令與檢疫等問題，最終同意火化將骨灰運回。

待檢察官完成相驗後，若家屬對整個救治及處理過程沒有疑義，一切順利，遺體將於今日內火化，家屬計畫於晚間班船返抵廈門。

金門縣副縣長李文良表示，縣府將全力配合家屬需求，協助處理相關手續，並提供必要支援，目前縣府也啟動相關機制，將把疫情前很多的處理案例模式先彙整，並與大陸方進行相關事務性對接研商，隨時進行滾動式調整。

一名來自廈門的66歲陳姓男子，他在金城車站內因身體不適昏倒，救護人員協助他抱上擔架就醫。圖／民眾提供
一名來自廈門的66歲陳姓男子，他在金城車站內因身體不適昏倒，救護人員協助他抱上擔架就醫。圖／民眾提供
一名來自廈門的66歲陳姓男子，昨天隨旅行團來金門旅遊，在就醫前表示要先上廁所，一行人攙扶他進車站內廁所。圖／民眾提供
一名來自廈門的66歲陳姓男子，昨天隨旅行團來金門旅遊，在就醫前表示要先上廁所，一行人攙扶他進車站內廁所。圖／民眾提供

小三通 廁所 金門

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