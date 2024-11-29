苗華被查中國媒體低調報導 董軍傳言更隻字未提

中國國防部發言人吳謙昨天出乎意料地主動宣布中共中央軍委委員、政治工作部主任苗華被停職檢查，成為中共軍方新一波人事大震盪。相形之下，中國媒體對這一消息卻低調處理，僅簡短報導宣布的原文，網路相關討論也多數被刪除。

同樣出乎意料的是，吳謙多次以「部長」二字，稱呼外媒報導被查的中國國防部長董軍，甚至以「我剛才說了很多遍，董軍部長」回應外媒的追問。然而，在中國大小媒體到中國國防部官網上，至今都看不到任何董軍被查的訊息。而連「董軍被查」4個字也成為網路敏感詞，在微信上無法發送。

中國國防部28日下午3時舉行11月份例行記者會，在吳謙宣布苗華被停職檢查後，有少數外媒突破記者會場的網路訊號屏蔽，率先發出快訊。待記者會於近4時50分結束後，其他外媒隨即發布詳細報導，相關內容也在傍晚逐漸傳入中國網路，引發討論。

相形之下，中國媒體直到晚間近8時起才陸續發布這一消息，且內容都僅限於吳謙發布的「苗華涉嫌嚴重違紀，經黨中央研究，決定對苗華停職檢查」的短短數十字。而下方的評論似乎都經過篩選，都是簡短表達支持，未作其他表示的聲音。

至於今天出刊的共軍機關報「解放軍報」紙本，則將苗華被查的消息放在第4版；而中共官媒人民日報紙本更將這一消息放在第11版。且這兩家報紙都將這一消息，隱身在吳謙在記者會上主動宣布的多項消息中，篇幅極小，極易被忽略。

在中國網路上，境外媒體對苗華被停職審查的消息，昨天傍晚起便陸續在中國網路上傳播，引起部分中國網友議論。但在新浪微博及微信上，多數討論及留言則被刪除，也有少數留言被保留。其中議論最多的是，共軍為什麼連倒了兩個（國防）部長後，又倒了一個政治（工作）部主任？

相形之下，27日被英國金融時報報導被查的董軍，消息早已先一步在中國網路上流傳。但有中國網友反映，昨天若透過微信發送內含「董軍」二字的訊息，還能正常發出；若發送的是諸如「董軍被查」等訊息，訊息便無法發出。一些中國網友一度認為，這一做法形同「此地無銀三百兩」。

然而，儘管吳謙昨天否認董軍被查，但中國各媒體完全沒有報導吳謙的否認，中國國防部事後發布的記者會文字實錄，也完全省略了媒體與吳謙之間關於董軍是否被查的問答內容。也就是說，在官媒及官網上，至今看不到任何董軍被查的訊息。

有中國網友私下議論，鑑於李尚福、魏鳳和及秦剛的先例，董軍恐怕「凶多吉少」；也有人認為，李、魏、秦3人出事前，中國國防部及外交部官員並沒有像吳謙那樣「公開護主」，因此不見得會波及董軍，也許外媒的報導是「煙霧彈」，實際上指的是苗華；有人則說，苗華及董軍都是海軍出身，且「無風不起浪」，恐怕還很難說。