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柬埔寨外長巴速坤回鍋後訪陸 與王毅談區域合作

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為王毅和巴速坤過去在柬埔寨金邊舉行會談後共同會見記者。大陸外交部網站
圖為王毅和巴速坤過去在柬埔寨金邊舉行會談後共同會見記者。大陸外交部網站

柬埔寨副總理兼外長巴速坤近日訪問中國大陸，分別與大陸外長王毅、中共中聯部部長劉建超舉行會見，據中新社，王毅表示，面對複雜變化的國際地區形勢，中方願和柬密切高層交往，堅決捍衛兩國正當合法權益，促進區域和平穩定與發展繁榮；巴速坤說，願和中方進一步加強國際和區域事務協調配合。

柬埔寨國會20日舉行全體會議，投票通過巴速坤重新出任副總理兼外交部長，接著，他隨即在26日與中國大陸駐柬埔寨大使汪文斌會面後，於11月28日到12月1日，展開回鍋後的首次訪陸。

與巴速坤會見時，王毅表示，柬埔寨是首個和中方簽署建構命運共同體行動計畫的國家。中方高興地看到，洪瑪內首相領導柬新一屆政府，堅定奉行對華友好政策，為中柬關係發展做出新貢獻。

王毅說，面對複雜變化的國際地區形勢，中方願和柬密切高層交往，深化戰略溝通，加強黨際、外交、經貿等各領域交流合作，推進新時代中柬命運共同體建設不斷走深走實，以中柬高水準戰略協作有效應對風險挑戰，堅決捍衛兩國正當合法權益，促進區域和平穩定與發展繁榮。

據中方報導，巴速坤說，柬方願和中方堅決落實雙方領導人達成的重要共識，加強高層交往，增進政治互信，深化各領域務實合作，推動柬中友好關係不斷邁上新台階。

他說，中方為解決國際熱點難點問題、維護地區乃至世界和平穩定與發展繁榮作出重要貢獻，柬方願和中方進一步加強國際和區域事務協調配合。

同時有柬埔寨柬埔寨人民黨中央外委會主席身分的巴速坤還說，人民黨與中國共產黨的友好關係是柬中友好的重要基礎，無論國際風雲如何變化，人民黨堅持發展對華友好政策都不會改變，願進一步密切雙方黨際交往，為兩國關係發展提供政治保障。

柬埔寨 王毅 關係

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