英下議院涉台動議否定聯大2758號決議 陸使館：公然挑戰戰後秩序

據中國駐英國大使館網站消息，中國駐英國使館發言人就英國下議院少數議員涉台動議答記者問。發言人強調，英國議會下院少數政客炮製的有關動議蓄意歪曲聯大第2758號決議、踐踏國際法、公然挑釁戰後國際秩序和公認國際關係準則，中方表示堅決反對，予以強烈譴責。

英國下議院28日由議員麥克杜果（Blair McDougall）提出動議並進行討論後，作出決議稱，眾議院回顧 1971 年 10 月 25 日聯合國第 2758 號決議，該決議確立中華人民共和國（PRC）為中國在聯合國（UN）的唯一合法代表，但沒有提及台灣。並認為聯合國第 2758 號決議不涉及台灣的政治地位或確立中華人民共和國對台灣的主權，並且對台灣在聯合國的地位和台灣參與聯合國機構都保持沉默；決議並呼籲政府澄清其立場，即聯合國第2758號決議並未將一個中國原則確立為國際法問題，明確表明法律中沒有任何規定阻止台灣參與國際組織，並譴責台灣代表的行為中華人民共和國歪曲聯合國第2758號決議的涵義，支持北京的一個中國原則，並由中華人民共和國代表修改歷史文件，將國家名稱從台灣改為中國台灣省。

對此陸使館發布的答問中，記者問：11月28日，英議會下院幾名後座議員炮製一份不具法律約束力的涉台動議，歪曲解讀聯大第2758號決議。請問中方有何評論？

使館發言人即回應，英國議會下院少數政客砲制的有關動議蓄意歪曲聯大第2758號決議、踐踏國際法、公然挑釁戰後國際秩序和公認國際關係準則，中方表示堅決反對，予以強烈譴責。

他表示，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，這本來就是一個世所公認的基本事實。 1971年，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國唯一合法代表，並立即把台灣當局的代表從聯合國及其所屬一切機構中驅逐出去。

他說，這項決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確不存在「兩個中國」，不存在「一中一台」。作為中國領土不可分割的一部分，台灣沒有任何根據、理由或權利參與聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。在這原則問題上，沒有灰色地帶，沒有模糊空間。

發言人指出，1972年，在中英雙方關於互派大使的聯合公報中，英國政府明確承認中國政府關於台灣是中國的一個省的立場，決定從簽署聯合公報之日起撤銷其在台灣的官方代表機構，並承認中華人民共和國政府是中國唯一合法的政府。

他表示，英國議會下院幾名反華議員炮製的動議根本撼動不了台灣屬於中國的基本事實和國際共識，也改變不了中國必須統一、也必然統一的前景。他們只是在無事生非、博取眼球，純屬癡人說夢。