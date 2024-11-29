苗華落馬 專家：習恐怖統治掌軍權

大陸國防部在例行記者會上官宣中央軍委委員苗華嚴重違紀遭停職調查，震撼各界。淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，中共總書記習近平透過「恐怖統治」的方式，讓各軍頭人心惶惶以掌握軍隊，但這也凸顯解放軍整體制度存在嚴重問題；中華戰略學會資深研究員張競認為，共軍很快公布訊息，顯然已有進展，整體運作仍不致失序。

林穎佑說，從先前的火箭軍、裝備發展部，到此次軍委政治工作部主任苗華遭查，顯示習近平持續對解放軍內部整頓，要做的就是「恐怖統治」。

中華戰略學會資深研究員張競受訪表示，苗華涉案接受調查，解放軍很快對外公布，顯然已有具體進展。過去中共懲處違紀層級可以上達政治局常委，因此就算苗華受到懲處去職，共軍整體運作仍然不致失序。

軍事專家亓樂義分析指，苗華是政工政戰系統又管人事，「出了問題，那問題就很大」。這幾年，軍中可能形成以苗華為勢力的「小山頭」，凡是經過苗華晉升的人選可能都有問題。他研判，下一波，習近平可能準備要清洗以苗華為主形成的軍中毒瘤。

亓樂義指出，習近平任命人事第一要求就是政治合格。當前，對習近平來講，軍隊的忠誠「真的是有問題」。他們現在已經沒有任何一個人有能力來造反，因為管控得很嚴，根本發動不了，但問題是操守作風不好，心根本不在打仗訓練。「積極不可能造反，但消極的是中央的命令不執行、打折扣，陽奉陰違」。

亓樂義表示，苗華的中央軍委委員幹了很久，可以肯定這麼多年來，他在軍中一定培養了一股勢力，可能養成了個人的軍隊，已經不是黨的軍隊。

旅美中國時事評論人蔡慎坤指出，苗華任上提拔了一大批他熟悉的海軍將領，他預期這將會有一大批苗華提拔的官員，包括去年底新上任的國防部長董軍也受波及。

不過淡大助理教授林穎佑認為，在敏感時間點上台的董軍，相信有獲得習近平拍板，應不至於出事。